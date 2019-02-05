Порошенко не пустит на выборы наблюдателей из России

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдателей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV.
Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничной службе страны. Он заверил, что российские наблюдатели не попадут на Украину даже в составе международной делегации от ОБСЕ.
В ходе программы первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в парламент будет внесен законопроект, направленный на защиту выборов от российских наблюдателей. «Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины были тут наблюдателями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законодательстве», — сказала Геращенко.
В начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. По его мнению, такая мера необходима, потому что речь идет о «стране-агрессоре».
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).
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Какой кошмар!!!
Выборы без наблюдателей из РФ нельзя считать выборами.
Только в РФ самые выборные выборы, потому, что РФ не пускает наблюдателей из Украины.
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Многие патриоты задним числом сетуют на то, что зря Россия признала Порошенко президентом Украины.
Теперь есть огромный повод сделать это официально, но почему-то ни Человека, ни Патриота не видно с лозунгами призывов к правительству и президенту — ни в коем случае не признавать эти выборы.
— С кем же тогда по газу договариваться — с нелигитимными министрами? — промычал Миллер и начал совместно с Сурковым разрабатывать новую методичку для патриотов.
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Все должны учиться проводить выборы у России.
Здесь уже 20 лет выбирают одного из одного.
Вот так и выглядят настоящие выборы, а то устроили там-олигарх, клоун, баба, и еще пара десятков всякого сброда…
Выбирать не из кого, ведь Путина там нет…
Ничего в настоящей демократии не поняли, подпендосники…
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Каков будет асимметричный ответ России — Всех впускать и никого не выпускать?
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