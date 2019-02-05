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Сумасшествием назвал Мадуро угрозу Трампа начать войну в Венесуэле

Международное право запрещает вводить войска. Президент Венесуэлы добавил, что заявление американского президента является «незаконным и преступным».

5.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Сумасшествием назвал Мадуро угрозу Трампа начать войну в Венесуэле

США готовы ввести войска в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает, что заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести войска в Венесуэлу являются сумасшествием.

По словам Мадуро, «разговоры о войне в XXI веке — это сумасшествие».

«Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что международное право запрещает такие действия. Мадуро добавил, что заявление американского президента является «незаконным и преступным».

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле.

Источник: RT


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Также он отметил, что международное право запрещает такие действия. Мадуро добавил, что заявление американского президента является «незаконным и преступным».

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404626-sumasshestviem-nazval-maduro-ugrozu-trampa-nachat-vojnu-v-venesuele

    Видимо, Мадуро уверен, что проведя свои псевдовыборы он не нарушил никакого права…
    При этом его президентом то самое международное сообщество, на чье право он ссылается, не признавало и не признает.

    Предупреждение ВСЕМ самозванцам, имитирующим выборы для легитимизации своей узурпаторской власти.
    ;)

    Что касается «сумасшествия», то доведение богатейшей страны до голода и инфляции в миллионы процентов-по мне так это настоящее сумасшествие.
    А восстановление конституционного строя-вполне законное действие международной коалиции.
    *CRAZY*

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