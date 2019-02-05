Сумасшествием назвал Мадуро угрозу Трампа начать войну в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает, что заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести войска в Венесуэлу являются сумасшествием.

По словам Мадуро, «разговоры о войне в XXI веке — это сумасшествие».

«Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что международное право запрещает такие действия. Мадуро добавил, что заявление американского президента является «незаконным и преступным».

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле.

Источник: RT