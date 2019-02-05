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Сумасшествием назвал Мадуро угрозу Трампа начать войну в Венесуэле
Обои и линолеум выбирают для нового детсада в микрорайоне Южном Бердска
Также он отметил, что международное право запрещает такие действия. Мадуро добавил, что заявление американского президента является «незаконным и преступным».
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404626-sumasshestviem-nazval-maduro-ugrozu-trampa-nachat-vojnu-v-venesuele
Видимо, Мадуро уверен, что проведя свои псевдовыборы он не нарушил никакого права…
При этом его президентом то самое международное сообщество, на чье право он ссылается, не признавало и не признает.
Предупреждение ВСЕМ самозванцам, имитирующим выборы для легитимизации своей узурпаторской власти.
Что касается «сумасшествия», то доведение богатейшей страны до голода и инфляции в миллионы процентов-по мне так это настоящее сумасшествие.
А восстановление конституционного строя-вполне законное действие международной коалиции.
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