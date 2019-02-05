Улучшить сбор налогов за жилье и транспорт обязал Травников мэров

От собираемости транспортного налога в муниципалитетах Новосибирской области может зависеть распределение субсидий в муниципальные дорожные фонды. Поручение проработать возможность привязки размера дотаций к показателям по снижению задолженности по транспортному налогу губернатор Андрей Травников дал на оперативном совещании 4 февраля.

Такая жёсткая мера необходима для стимулирования более активной работы глав тех муниципалитетов региона, которые по итогам 2018 года продемонстрировали низкую собираемость налогов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Имущественные налоги — один из основных источников доходов в муниципальные бюджеты, значимый источник доходов областного бюджета и от уровня их собираемости во многом зависит — какие возможности получают муниципалитеты для благоустройства территорий, для ремонта дорог, для развития социальной сферы. «Поэтому наша общая задача предпринимать максимальные усилия для снижения задолженности по этим видам налогов», — напомнил Андрей Травников.

Об итогах администрирования имущественных налогов, взимаемых с физических лиц в 2018 году, сообщил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев. Он сообщил, что в прошлом году, без учёта погашения задолженности предыдущих лет, сумма налога, уплаченная физическими лицами, составила 2,573 млрд рублей, превысив поступления 2017 года на 292 млн рублей или почти на 13%. Уровень собираемости имущественных налогов с физических лиц в 2018 году — 74,5%, что на 6,9 процентных пункта выше, чем в 2017 году (67,6%). Общий объем поступлений имущественных налогов от физических лиц в 2018 году — 3,166 млрд рублей (больше, чем в 2017 году на 240 миллионов).

Несмотря на рост показателей, уровень собираемости имущественных налогов с физлиц еще нельзя признать удовлетворительным. Так, например, собираемость по транспортному налогу в 2018 году в среднем по Новосибирской области составила 71,1%, что на 5,5 процентных пункта выше, чем в 2017 году (65,6%). Исчислено к оплате было 2,318 млрд, а поступило — 1,648 млрд. При этом, собираемость в Новосибирской области значительно отличается по разным муниципальным районам — от 66,5% до 84%.

«Цифры внушительные — до 30% и более по отдельным муниципалитетам недосбор налогов. Только по транспортному налогу недосбор почти 700 млн рублей. Это приличная сумма, за счет которой мы могли бы проделать большой объем работ по ремонту и реконструкции дорог», — подчеркнул губернатор.

Сегодня при каждом муниципалитете действует комиссия по снижению налоговой задолженности. По поручению глава региона все они обязаны предоставить в ближайшее время план работы на 2019 год с обозначением целевых показателей по снижению задолженности по имущественным налогам к концу текущего года.

Также губернатор поставил перед министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области задачу изучить практику, существующую в других регионах РФ, по привязке размера дотаций в муниципальные дорожные фонды к показателям по снижению задолженности по транспортному налогу и проработать возможность внедрения такой меры в региональную практику.

«Мы не можем себе позволить не обращать внимание на платежи, потому что это прямые доходы, дающие возможности для решения тех задач и проблем, о которых чаще говорят жители нашей области», — заявил Андрей Травников.