Улучшить сбор налогов за жилье и транспорт обязал Травников мэров

В Бердске насчитывается порядка 50 тыс. автомобилей
От собираемости транспортного налога в муниципалитетах Новосибирской области может зависеть распределение субсидий в муниципальные дорожные фонды. Поручение проработать возможность привязки размера дотаций к показателям по снижению задолженности по транспортному налогу губернатор Андрей Травников дал на оперативном совещании 4 февраля.
Такая жёсткая мера необходима для стимулирования более активной работы глав тех муниципалитетов региона, которые по итогам 2018 года продемонстрировали низкую собираемость налогов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Имущественные налоги — один из основных источников доходов в муниципальные бюджеты, значимый источник доходов областного бюджета и от уровня их собираемости во многом зависит — какие возможности получают муниципалитеты для благоустройства территорий, для ремонта дорог, для развития социальной сферы. «Поэтому наша общая задача предпринимать максимальные усилия для снижения задолженности по этим видам налогов», — напомнил Андрей Травников.
Об итогах администрирования имущественных налогов, взимаемых с физических лиц в 2018 году, сообщил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев. Он сообщил, что в прошлом году, без учёта погашения задолженности предыдущих лет, сумма налога, уплаченная физическими лицами, составила 2,573 млрд рублей, превысив поступления 2017 года на 292 млн рублей или почти на 13%. Уровень собираемости имущественных налогов с физических лиц в 2018 году — 74,5%, что на 6,9 процентных пункта выше, чем в 2017 году (67,6%). Общий объем поступлений имущественных налогов от физических лиц в 2018 году — 3,166 млрд рублей (больше, чем в 2017 году на 240 миллионов).
Несмотря на рост показателей, уровень собираемости имущественных налогов с физлиц еще нельзя признать удовлетворительным. Так, например, собираемость по транспортному налогу в 2018 году в среднем по Новосибирской области составила 71,1%, что на 5,5 процентных пункта выше, чем в 2017 году (65,6%). Исчислено к оплате было 2,318 млрд, а поступило — 1,648 млрд. При этом, собираемость в Новосибирской области значительно отличается по разным муниципальным районам — от 66,5% до 84%.
«Цифры внушительные — до 30% и более по отдельным муниципалитетам недосбор налогов. Только по транспортному налогу недосбор почти 700 млн рублей. Это приличная сумма, за счет которой мы могли бы проделать большой объем работ по ремонту и реконструкции дорог», — подчеркнул губернатор.
Сегодня при каждом муниципалитете действует комиссия по снижению налоговой задолженности. По поручению глава региона все они обязаны предоставить в ближайшее время план работы на 2019 год с обозначением целевых показателей по снижению задолженности по имущественным налогам к концу текущего года.
Также губернатор поставил перед министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области задачу изучить практику, существующую в других регионах РФ, по привязке размера дотаций в муниципальные дорожные фонды к показателям по снижению задолженности по транспортному налогу и проработать возможность внедрения такой меры в региональную практику.
«Мы не можем себе позволить не обращать внимание на платежи, потому что это прямые доходы, дающие возможности для решения тех задач и проблем, о которых чаще говорят жители нашей области», — заявил Андрей Травников.
Налоговая удавка.
Налоговые сборы в 2018 году выросли на 21,5% по сравнению с 2017-ым годом.
В 2017 году рост объема собираемых налогов увеличился по сравнению с 2016-ым годом на 20%
Скажите, член ЕР, Травников, когда рост налогов вырастет до 100%, то за зарплатой можно будет не ходить?
Другой вопрос об акцизах. Что вы думете по поводу их роста?
Только личное мнение отделяйте от мнения партии, чтобы людям издалека было видно, на кого работает губернатор..))
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