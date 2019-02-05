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Парк «Бердская коса» разыграют на аукционе в Бердске

Арендатора обяжут содержать и развивать уникальный природный комплекс.

5.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Парк «Бердская коса» разыграют на аукционе в Бердске

«Бердская коса» является особо охраняемой природной территорией местного значения

Уникальный природный комплекс представляет собой городской парк «Бердская коса». Данная площадка рассматривается в качестве парковой зоны в рамках развития рекреации, рассказала на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.

— Во втором квартале текущего года планируется проведение аукциона по предоставлению в аренду лесного участка, и предусмотрено обязательство арендатора по содержанию и развитию данной территории.

Частный арендатор получил парк «Бердская коса» в управление еще в 2012 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С тех пор там неоднократно бывали различные комиссии с проверкой, как сохраняется природа. Депутаты Бердска оставались довольны работой ООО ТД «Метаколор».

Хотя местные жители периодически жалуются на парк «Бердская коса». Парк является особо охраняемой территорией, где растут три вида краснокнижных растений. Жители озабочены его состоянием. В Бердске формируется рабочая группа по развитию туризма, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Справка

Городской парк «Бердская коса» является особо охраняемой природной территорией местного значения. В его сосновом лесу сохранились типичные виды травяно-кустарничкового яруса: брусника, черника, земляника лесная, майник двулистный, зимолюбка зонтичная, осока большехвостая, грушанка и такие реликтовые виды, как фиалка удивительная, чина весенняя, чистец лесной, а также три краснокнижных растения: венерин башмачок настоящий, зверобой большой и колокольчик крапиволистный. Сосновый лес еще не утратил способности к самовозобновлению и удерживает относительно высокое видовое разнообразие травяного и кустарникового ярусов.

В составе травяно-кустарничкового яруса доминирует папоротник-орляк, вейники, осока большехвостая, сныть обыкновенная. Локально — черника и брусника. Среди разнотравья довольно полно представлены типичные виды сосновых лесов, а также костяника каменистая, репейник волосистый, горошки, ежа сборная, купена лекарственная подмаренники настоящий и бореальный, фиалки, ирис русский, кровохлебка лекарственная, клевер люпиновый, хвощ зимующий и другие.

Вдоль многочисленных наезженных лесных дорог и тропинок характерные лесные виды вытесняются сорными растениями: подорожником большим и степным, одуванчиком, поповником и другими видами, свойственными нарушенным местообитаниям.


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