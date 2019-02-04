Твой гороскоп на февраль

Представители знака Скорпион обожают все новое. Но в феврале 2019 года в погоне за новыми друзьями не забывайте и о тех, кто был рядом много лет. Исходя из жизненного опыта, вы уверены, что умеете разбираться в людях. Но в этом месяце с удивлением обнаружите, что этот навык развит недостаточно хорошо: черное вы будете называть белым, а белое – черным. Серьезных последствий за этим не последует, благо найдутся те, кто сумеет вас вовремя предостеречь. Но все же будьте внимательнее и не спешите с оценками.