Твой гороскоп на февраль

В феврале 2019 года для Овнов наступает удачное время. Не бойтесь взять на себя ответственность, будьте открыты неожиданным предложениям. Вероятно, потребность в переменах назрела у вас давно, но до сих пор не хватало смелости на них решиться. Февраль настроит на правильный лад, подарив необходимый импульс к действию. Вступив сейчас на дорогу перемен, вы убедитесь, что прошлые тревоги были напрасны, и порадуетесь, что сдвинулись с места.
Как бы Тельцов не тянуло в феврале 2019 года пройтись по магазинам, постарайтесь экономить. Деньги лишними не бывают, а риск сделать неудачные покупки очень высок. В этом месяце вы станете обидчивыми и сверхчувствительными. Чья-то мимолетная фраза может задеть вас и вызвать воспоминания о тех, кто когда-то вас ранил или предал.Учитесь во всем видеть хорошее и не давайте эмоциям взять над вами верх!
В феврале 2019 года для Близнецов прекрасное время, чтобы расслабиться. Если есть возможность – срочно берите отпуск и пусть весь мир подождет. Ритм жизни в этом месяце должен быть спокойным. Не волнуйтесь, что чего-то не успеете. Что действительно для вас важно, будет достигнуто. Закрепляйте завоеванные позиции и не спешите расширять сферу деятельности. Многое сейчас будет зависеть от покровителей, помощь или совет одного из них может оказаться очень кстати.
В феврале 2019 года Ракам надо постараться не выяснять отношения с коллегами и деловыми партнерами. Будьте терпеливы, и неприятности обойдут вас стороной. Вы наверняка сумеете разобраться в некоторых важных вопросах, до сих пор не дававших покоя, и тем самым расчистите путь к заветной мечте. Кроме того, вы станете лучше понимать самих себя – определитесь, чего конкретно хотите от данного этапа и какие силы готовы приложить.
В феврале 2019 года лучшее место для Львов – это дом. Семья, любимые люди – вот на чем нужно сконцентрировать все свое внимание. Кроме того, этот месяц – прекрасное время, чтобы хорошенько поразмыслить о своих достоинствах и недостатках, выбрать наиболее важные направления работы над собой и поставить долгосрочные цели. Наладив диалог с собственным «Я», вы наверняка сумеете выйти на новый уровень развития.
Неожиданные новости в феврале 2019 года нарушат планы Девы. Но не беспокойтесь: вас подхватит счастливое течение. Главная задача – вовремя сориентироваться. Это время расширения возможностей, роста влияния, повышения самооценки, период, когда Вселенная многое дает. Помешать ее благим замыслам можете только вы сами, проявляя безразличие к своей судьбе и отказываясь от предлагаемой помощи.
В феврале 2019 года некоторые знакомые Весов поведут себя не совсем порядочно. Держите ушки на макушке и постарайтесь избегать интриг. Следуя девизу «цель оправдывает средства» в этом месяце вы точно ничего не добьетесь. Любая борьба должна проходить по заранее установленным правилам и с достоинством.
Представители знака Скорпионобожают все новое. Но в феврале 2019 года в погоне за новыми друзьями не забывайте и о тех, кто был рядом много лет. Исходя из жизненного опыта, вы уверены, что умеете разбираться в людях. Но в этом месяце с удивлением обнаружите, что этот навык развит недостаточно хорошо: черное вы будете называть белым, а белое – черным. Серьезных последствий за этим не последует, благо найдутся те, кто сумеет вас вовремя предостеречь. Но все же будьте внимательнее и не спешите с оценками.
В феврале 2019 года Стрельцы почувствуют прилив сил. Старые проблемы словно растворятся сами собой. Останется одно – наслаждаться жизнью. Вашего внимания потребует некая ситуация прошлых месяцев или даже лет. Предстоит мысленно вернуться к ней, воспроизвести в памяти все до мельчайших подробностей, чтобы наконец вынести правильное суждение о произошедшем. И не исключено, что спустя время ваша оценка того события изменится кардинальным образом…
В феврале 2019 года для Козерогов самое главное – не дать разгореться войне. Накопившиеся к любимому человеку претензии лучше высказывать мягко и спокойно. На работе в какой-то момент придется выступить представителем целой группы людей. От роста собственной значимости не задавайтесь – добросовестно выполняйте то, что от вас требуется, но тратьте энергию и время только на тех, кто действительно в этом нуждается. Слишком многие захотят попасть под ваше крыло – да не все этого заслуживают.
В феврале 2019 года на горизонте у Водолеев появятся новые проекты. Но звезды советуют рассматривать их со скепсисом и держаться за то, что приносит реальную прибыль. Этот месяц подарит ощущение собственного всемогущества. Что ж, прогноз на этот период действительно благоприятный – сейчас вы можете достичь многого. Однако звезды не советуют строить наполеоновских планов – лучше сконцентрироваться на одной-двух наиболее важных целях. Тогда ваши достижения окажутся буквально непревзойденными. Ведь вы этого хотите?
Неожиданное знакомство в феврале 2019 года заставит Рыб поволноваться. Хотя пока нет ответа на вопрос: любовь ли это? Поэтому не стоит ничего решать сгоряча. Ваше настроение в этом месяце во многом будет зависеть от того, как складываются взаимоотношения с окружающими. Важно, чтобы сейчас вы производили хорошее впечатление на тех, кто вам не безразличен. Но в стремлении понравиться не перегибайте палку, будьте искренними.
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