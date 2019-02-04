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Правительство поддержало законопроект об автономном рунете

В кабмине отметили, что на этом этапе в документе не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика.

4.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Правительство поддержало законопроект об автономном рунете

Роскомнадзор наделят функциями регулятора

Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивой работе Рунета, однако предлагает доработать некоторые его положения ко второму чтению в Госдуме. Такая информация содержится в отзыве правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению», — говорится в документе.

В правительстве указали, что на этом этапе в законопроекте не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика. В законопроекте также «имеется правовая неопределенность» относительно того, о каких угрозах целостности, безопасности и устойчивости интернета идет речь. Помимо этого, документ предусматривает наделение функциями регулятора Роскомнадзор, тогда как контроль за исполнением проекта должен быть за Минкомсвязью или правительством РФ, указывают в кабмине.

Кроме того, правительство предлагает дополнить законопроект положением о том, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках законопроекта об устойчивости Рунета не должна ухудшать качество связи в России. «Законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, однако не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами», — отмечается в документе.

«При доработке законопроект необходимо дополнить положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи, за исключением случаев ограничения доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ», — указывается в отзыве.

О законопроекте
В декабре 2018 года в Государственную думу был внесен законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Один из его авторов — Андрей Клишас — отмечал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях. Людмила Бокова поясняла, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика — это позволит избежать блокировки «невиновных». По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную и телевещание.

Вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что операторы связи, по предварительной оценке, не понесут «фатальных затрат» в случае принятия закона о Рунете и правительство сделает все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку по исполнению норм на них. При этом он уточнял, что правительство планирует «гармонизировать» этот проект с собственной версией предлагаемых изменений, которая представляет собой доработанную версию законопроекта, предложенного Минкомсвязи в 2016 году. По словам Акимова, законопроект о работе Рунета в случае отключения его от глобальной сети не предполагает ограничения возможностей пользователей, а нацелен на обеспечение устойчивости российского сегмента интернета.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    После того, как путинские «управленцы» из девяностых убедительно доказали нам, что «Незнайка на Луне» — вполне документальная повесть, а Джанни Родари писал не сказки, а методические указания для российского Минфина, настала пора Корнея Чуковского.
    Припевая про себя песенку со словами «Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей» правительство поддержало законопроект о закрытии российского интернета от мирового.
    Вполне разумно — там вражьи силы, они не смотрят «Воскресный вечер» и клевещут на нашего гениального руководителя. По какой причине их совершенно незачем слушать и читать. Первый канал, Киселев и Соловьев расскажут всё, что вам надлежит знать. Остальное — харам. Ферботен. (с)

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  2. Поросёнок Пётр

    В документе не определены источники финансирования 8) Пффф, известно какие источники, за все идиотские антинародные законы, заплатит сам народ ;)

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  3. Махновец

    Мне,признаюсь,всегда было интересно что употребляют в нашем правительстве,когда «стряпают» законы и указы?

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  4. Аноним

    » что употребляют в нашем правительстве,когда «стряпают» законы и указы?»
    как говорил Махатма Ганди : Элита , воспитанная колонизаторами, является главным врагом своего народа….

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