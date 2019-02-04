Эксгумируют тела погибших из группы Дятлова и одежду проверят на радиацию

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не все люди сейчас понимают что было в те годы с распространением информации…. Массовая гибель комсомольцев и коммунистов, никто не знал, что может выплыть.. те же манси. Происшествия с таким количеством погибших это было крайне редко и как обычно такие случае всегда засекречивались. Кроме того, к уголовным делам иногда приобщались агентурно-оперативные секретные материалы, Что-то все равно давали в прессу, потому что факт есть факт, но в те времена чиновники боялись за свои места еще больше чем нынешние. Что, что, а дисциплина была, да и решали все на верху. На всякий случай….
А если по логике, тела нашли через пару недель на ГЛУБИНЕ около 2-х метров. Неужели кому то в голову придет, что их убили и засыпали 2-х метровым снегом. Очень много болтунов, которые делают загадочный вид, как буд-то что-то знают. Думаю, ничего там нет, обычный сход лавины, поэтому и такая глубина, на которой обнаружили тела. Другого просто не может быть, разве что инопланетяне провели эксперименты и закопали.
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Перечитайте историю еще раз. Первые найденные тела были лишь слегка присыпаны снегом. А палатка не была засыпана снегом вообще. О какой лавине речь? И как люди, попавшие под лавину могли спуститься ниже по склону, да еще и костер развести и устроить временную стоянку?
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Ну нет сейчас более «важной» темы для Генпрокуратуры, чем нырнуть в прошлое. Самое время, когда даже из Совфеда выводят в наручниках. Кого вы «лечите», прокуроры, напрочь ожиревшие от постоянных надбавок и привилегий?
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