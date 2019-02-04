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Эксгумируют тела погибших из группы Дятлова и одежду проверят на радиацию

Прокуроры полетят на перевал Дятлова на Северном Урале в марте. Будет проведено девять экспертиз.

4.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Эксгумируют тела погибших из группы Дятлова и одежду проверят на радиацию

60 лет выясняют причину странной гибели туристов

Эксгумировать тела членов группы Дятлова, погибших в 1959 году на севере Свердловской области, без согласия их родственников не будут, сообщил журналистам в понедельник начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил в пятницу, что прокуроры Свердловской области в марте полетят на перевал Дятлова с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС для выяснения причин гибели туристической группы.

Прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества, отметил он. Будет проведено девять экспертиз.

«Если потребуется эксгумация тел членов группы Дятлова, то будет проводиться работа с их родственниками для получения их согласия», — сказал Курьяков.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    не все люди сейчас понимают что было в те годы с распространением информации…. Массовая гибель комсомольцев и коммунистов, никто не знал, что может выплыть.. те же манси. Происшествия с таким количеством погибших это было крайне редко и как обычно такие случае всегда засекречивались. Кроме того, к уголовным делам иногда приобщались агентурно-оперативные секретные материалы, Что-то все равно давали в прессу, потому что факт есть факт, но в те времена чиновники боялись за свои места еще больше чем нынешние. Что, что, а дисциплина была, да и решали все на верху. На всякий случай….
    А если по логике, тела нашли через пару недель на ГЛУБИНЕ около 2-х метров. Неужели кому то в голову придет, что их убили и засыпали 2-х метровым снегом. Очень много болтунов, которые делают загадочный вид, как буд-то что-то знают. Думаю, ничего там нет, обычный сход лавины, поэтому и такая глубина, на которой обнаружили тела. Другого просто не может быть, разве что инопланетяне провели эксперименты и закопали.

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    • Аноним

      Перечитайте историю еще раз. Первые найденные тела были лишь слегка присыпаны снегом. А палатка не была засыпана снегом вообще. О какой лавине речь? И как люди, попавшие под лавину могли спуститься ниже по склону, да еще и костер развести и устроить временную стоянку?

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  2. Да уж..

    Ну нет сейчас более «важной» темы для Генпрокуратуры, чем нырнуть в прошлое. Самое время, когда даже из Совфеда выводят в наручниках. Кого вы «лечите», прокуроры, напрочь ожиревшие от постоянных надбавок и привилегий?

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