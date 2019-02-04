Брошенный «крейсер»: Общежитие с сосульками и снегом в подъезде не обслуживает ни одна УК в Бердске

В подъезде «крейсера» зимой идет снег и вырастают сосульки
Не соглашается брать на обслуживание общежитие в центре города ни одна управляющая компания в Бердске. Половина жителей дома №13А на ул. Кирова, известного в народе как «крейсер», не платит за коммунальные услуги.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений, житель общежития по ул. Кирова, 13А, именуемого в народе «Крейсером», прислал фотографии и видео, сделанные во втором подъезде. По представленной съемке видно, что подъезд многоквартирного жилого дома больше напоминает улицу — лестничные площадки занесло снегом, все кругом покрыто сосульками. Потому что в подъездах нет окон. Вернее, рамы-то остались, но не ни одного стекла.
— Летом в подъезде вода, зимой – снег, крыша забита деревяшками, — делится обитатель общежития.
Автор видео Евгений
Напомним, в ноябре 2015 года у общежития закончился договор с УК «Салют», лишенной лицензии.
С декабря 2015 года «крейсер» обслуживает муниципальная УК «ЖКХ». На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Бердска 22 декабря 2015 года в целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания, было принято решение признать ситуацию чрезвычайной, установить местный уровень реагирования в порядке, определенном п. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ и определить муниципальную организацию МУП «УК ЖКХ», имеющую лицензию на управление многоквартирными домами, ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Бердск, ул. Кирова, 13А, на период проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации и до вступления в силу договора управления.
Время прошло, а ситуация не поменялась. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, у дома №13 по ул. Кирова нет управляющей компании. Несколько раз проводили конкурсы по отбору управляющей компании, и даже тариф предлагали — 38 рублей. Но никто не хочет брать дом, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 4 февраля Захаров.
У дома есть большая проблема — за услуги ЖКХ с жителей собирают порядка 50%, отметил Захаров. К тому же, фронт работ по сравнению с другими домами, там просто огромен.
За домом присматривает муниципальная УК «ЖКХ», у которой теперь тоже нет руководителя, но все ее усиления распространены лишь на поддержание системы жизнеобеспечения общежития.
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«предлагают хороший тариф — 38 рублей.»
А толку, если все равно жильцы не платят?
Да и вообще связываться никто не хочет: вставишь им окна, так в первую же ночь все либо разломают, либо вытащат и за бутылку продадут!
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Раньше бы на место директора партия КПСС поставила бы человека, чтобы он вывел УК на передовую. А что Единая Россия не выдвинет своего человека на это место? Никто не хочет трудиться, все хотят только тёплые места.
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И я о том же — неплательщики и маргиналы .Нормальных конечно жалко.
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Ладно «Крейсер», там больше половины не платят. А есть такие дома где все платят, а на баланс ни одна УК брать не хочет. Пример дом Ленина 17. Магазин принадлежит мария-ра, а делать они там тоже ничего не хотят. Крыша вот вот обвалиться.
Ценник за содержание тоже конский, а хотят сделать вобще 42 руб. Вроде тогда еще может кто-то из УК позариться.
Дом в центре города.
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окраина давно эта ленина
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