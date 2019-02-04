Брошенный «крейсер»: Общежитие с сосульками и снегом в подъезде не обслуживает ни одна УК в Бердске

Не соглашается брать на обслуживание общежитие в центре города ни одна управляющая компания в Бердске. Половина жителей дома №13А на ул. Кирова, известного в народе как «крейсер», не платит за коммунальные услуги.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений, житель общежития по ул. Кирова, 13А, именуемого в народе «Крейсером», прислал фотографии и видео, сделанные во втором подъезде. По представленной съемке видно, что подъезд многоквартирного жилого дома больше напоминает улицу — лестничные площадки занесло снегом, все кругом покрыто сосульками. Потому что в подъездах нет окон. Вернее, рамы-то остались, но не ни одного стекла.

— Летом в подъезде вода, зимой – снег, крыша забита деревяшками, — делится обитатель общежития.

Автор видео Евгений



Напомним, в ноябре 2015 года у общежития закончился договор с УК «Салют», лишенной лицензии.

С декабря 2015 года «крейсер» обслуживает муниципальная УК «ЖКХ». На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Бердска 22 декабря 2015 года в целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания, было принято решение признать ситуацию чрезвычайной, установить местный уровень реагирования в порядке, определенном п. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ и определить муниципальную организацию МУП «УК ЖКХ», имеющую лицензию на управление многоквартирными домами, ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Бердск, ул. Кирова, 13А, на период проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации и до вступления в силу договора управления.

Время прошло, а ситуация не поменялась. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, у дома №13 по ул. Кирова нет управляющей компании. Несколько раз проводили конкурсы по отбору управляющей компании, и даже тариф предлагали — 38 рублей. Но никто не хочет брать дом, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 4 февраля Захаров.

У дома есть большая проблема — за услуги ЖКХ с жителей собирают порядка 50%, отметил Захаров. К тому же, фронт работ по сравнению с другими домами, там просто огромен.

За домом присматривает муниципальная УК «ЖКХ», у которой теперь тоже нет руководителя, но все ее усиления распространены лишь на поддержание системы жизнеобеспечения общежития.