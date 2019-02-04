По заданию ФСБ проверила зарплату обвиняемой в растрате 2 млн рублей экс-чиновнице бухгалтер без высшего образования из Бердска

Бердский городской суд выслушал показания специалиста по делу о хищении из бюджета 2 млн рублей бывшим руководителем Центра информационного и материального обеспечения Анной Захаровой сегодня, 4 февраля

На скамье подсудимых кроме нее три пособника подозреваемые в растрате — Ника Шапран, Сергей Горбунов и Ирина Кращук. По версии следствия, им Захарова незаконно выплатила зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В суд явилась главный бухгалтер Наталья Шелегина, которая в уголовном деле выступает в качестве специалиста. Адвокатов подсудимых смутило образование Натальи Дмитриевны, которая производила расчет начислений и выплат Захаровой, Горбунову, Кращук и Шапран.

-У меня высшее неоконченное обучение — третий курс пединститута. Проходила курсы по специальности бухгалтера в 2004 году, а затем повышение квалификации в 2015 году. По окончанию были выданы корочки, что я имею право работать в должности главного бухгалтера в организациях. Работаю бухгалтером с 2004 года, а главным бухгалтером с 2016 года, — робко отвечала на вопросы гособвинителя Анны Беловой специалист Наталья Шелегина.

Летом и осенью 2017 года по поручению ФСБ она на основании расчетных ведомостей произвела проверку начислений и размеров денежных выплат организации ЦИМО всем 4-м подсудимым по зарплате и другим начислениям, которые предусмотрены законодательством.

Наталья Дмитриевна дважды производила заключения на каждого «работника» ЦИМО. В первый раз правоохранители предоставили специалисту лишь расчетные ведомости, а через полгода — выписки движения денежных средств обвиняемых.

Автор видео Марина Волкова



-Я проверяла правильность начисления выплат. По итогам расчетов сделала заключение. Выводы отличаются. В расчетных ведомостях были только начисления, это не означало, что выплаты были. А когда смотрела выписки по движению денежных средств, то в них были указаны выплаты, то есть перечисленные деньги точно на руки. Не всегда расчетные ведомости и выписки соответствуют друг другу. Была задача все проверить, — пояснила Наталья Шелегина.

Адвокат Николай Муштин поинтересовался у свидетеля, почему выбор ФСБ пал именно на нее в качестве специалиста, возможна она занимается научной деятельностью, либо имеет родственников в правоохранительных органах? Однако свидетель не смогла ответить и посоветовала обратиться за ответом в федеральную службу безопасности.

Наталья Дмитриевна отметила, что проверяла лишь математический расчет начислений и выплат, а не их основания. Для этого она сверила расчетные ведомости, в которых были все необходимые данные, а для подсчета не нужны были какие-либо программы.

-Я проверила правильность начисления по расчетным ведомостям и по выпискам сделала заключение. Сколько, в какой месяц, за что было произведено начисление и получено на руки обвиняемым, — уточнила специалист.

Следующее судебное заседание назначено на 11 февраля. В суд пригласят остальных свидетелей по уголовному делу. В их числе — Ирина Вагнер, вину которой в халатности, повлекшую растрату бюджетных миллионов, уже доказали в бердском городском суде.

Автор видео Марина Волкова



Напомним, что первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Они ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

-В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — прокомментировала Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не заявила гражданский иск.