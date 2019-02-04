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Сбор валежника в лесах России больше не будут считать хищением

С 1 января россиянам разрешили собирать валежник для собсвеенных нужд.

4.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сбор валежника в лесах России больше не будут считать хищением

38-я сессия Законодательного собрания узаконила право жителей Новосибирской области области безнаказанно собирать валежник.
В апреле прошлого года Госдума внесла изменение в статью 32 Лесного кодекса, разрешающего гражданам сбор валежника. До этого сельские жители должны были получать разрешение и заключать договор с арендатором или собственником лесного участка для легальной заготовки валежника. При отсутствии такового сбор валежника рассматривался как хищение, за совершение которого Уголовным кодексом предусматривалось наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
С вступлением в силу с 1 января текущего года федерального закона «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» возникла необходимость привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Региональный парламент разработал законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Новосибирской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в Новосибирской области». Тридцать пятая сессия Законодательного собрания (ноябрь 2018 года) приняла закон в первом чтении, тридцать восьмая – во втором, окончательном.
Суть принятых изменений проста и понятна: статьей 1 нового закона предусмотрено отнесение «валежника» к недревесным лесным ресурсам. Статьей 2 проекта закона устанавливается, что сбор валежника гражданами для собственных нужд осуществляется на всех лесных участках.
Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров попросил коллег-депутатов предусмотреть возможность вернуться к уже принятому закону осенью. Ввиду его особой важности для жителей сельской местности.
«Этот вопрос будет постоянно на контроле комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, — пообещал председатель комитета Олег Подойма. – Осенью, а если будет необходимо, то и раньше, мы сможем вернуться к рассмотрению этого закона и внести нужные коррективы».

Источник: zsnso.ru


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