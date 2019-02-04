КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату ! 89139286756 Людмила
продам
продам
ПРОДАМ 2-Ю КВАРТИРУ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ-2750 т.р.
Продам 3-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Из-за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

Записи к врачу через электронные сервисы увеличат в Новосибирской области

Против «мусорной» реформы митингует вся Россия

Завод по переработке зерна до 125 тыс. тонн в год откроют в Бердске

Масштабно отметит юбилей вывода советских войск из Афганистана Новосибирская область

Случаи заболевания раком резко выросли в России

Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Из-за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

Интервал движения увеличится на 1 минуту и составит 5 минут. График движения на маршрутах №14, 15, 17 сохранен. (ВИДЕО)

4.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Из за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

В гараже сгорели 10 «Газелей», УАЗ «Патриот», снегоуборочная машина и мопед

Пожар уничтожил 11 автомобилей, технику и оборудование в гараже в частном секторе Бердска.

— За прошедшую неделю в Бердске произошел один пожар. Ночью 2 февраля в частном секторе в помещении гаража огнем были уничтожены 10 автомобилей «ГАЗель» и 1 УАЗ «Патриот», другая техника и оборудование. Ущерб от пожара устанавливается. Причина — короткое замыкание в одном из автомобилей, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Пять автомобилей из сгоревших работали на перевозке пассажиров, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

— Ситуация чрезвычайная. Машины сгорели. Срыв произошел на выход на линию. Как мне известно, удалось договориться с перевозчиками, — отметил Шестернин.

По словам замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской, с перевозчиками удалось договориться, интервалы движения по маршрутам №14, 15, 17 сохранены. Единственное, что по маршруту №11 временно будет увеличен интервал движения на 1 минуту и составит 5 минут отметила Евгения Сериковна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 2 февраля сгорел гараж, в котором находились 10 маршрутных «газелей», УАЗ «Патриот», снегоуборочная машина и мопед. Пожар тушили с помощью пяти цистерн более четырех часов. От транспорта, находившегося в гараже, остались только остовы. По предварительным данным, ущерб от пожара составляет порядка 6 млн рублей.

Чтобы не увеличивать интервал движения на общественном транспорте, перевозчики сдвинулись в графике — их машины меньше находятся в отстойнике.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Молоко предприятий-фантомов продают в Новосибирской области Бесплатные объявления Бердска и Искитима Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика