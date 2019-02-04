Из-за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

Пожар уничтожил 11 автомобилей, технику и оборудование в гараже в частном секторе Бердска.

— За прошедшую неделю в Бердске произошел один пожар. Ночью 2 февраля в частном секторе в помещении гаража огнем были уничтожены 10 автомобилей «ГАЗель» и 1 УАЗ «Патриот», другая техника и оборудование. Ущерб от пожара устанавливается. Причина — короткое замыкание в одном из автомобилей, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Пять автомобилей из сгоревших работали на перевозке пассажиров, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



— Ситуация чрезвычайная. Машины сгорели. Срыв произошел на выход на линию. Как мне известно, удалось договориться с перевозчиками, — отметил Шестернин.

По словам замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской, с перевозчиками удалось договориться, интервалы движения по маршрутам №14, 15, 17 сохранены. Единственное, что по маршруту №11 временно будет увеличен интервал движения на 1 минуту и составит 5 минут отметила Евгения Сериковна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 2 февраля сгорел гараж, в котором находились 10 маршрутных «газелей», УАЗ «Патриот», снегоуборочная машина и мопед. Пожар тушили с помощью пяти цистерн более четырех часов. От транспорта, находившегося в гараже, остались только остовы. По предварительным данным, ущерб от пожара составляет порядка 6 млн рублей.

Чтобы не увеличивать интервал движения на общественном транспорте, перевозчики сдвинулись в графике — их машины меньше находятся в отстойнике.