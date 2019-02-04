К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Андрей Травников впервые посетит Бердск в статусе губернатора области
Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что 7 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочим визитом приедет в Бердск. Возможно, его поездка связано с реализация проекта «Академгородок 2.0», который предполагает строительство новых научных центров, промплощадок, в том числе и в Бердске.
Это будет первый официальный и организованный визит Андрея Травникова в качестве губернатора Новосибирской области в город. Согласованной программы визита губернатора пока еще нет, но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в списке «смотрин» Бердский электромеханический завод, которым по праву гордится город как уникальным для региона производством оборонной промышленности.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» это не первый визит Травникова в Бердск. Впервые он приехал в город 2 ноября 2017 года (менее чем через месяц после назначения в регион). Но без предупреждения. Вместе с замминистра ЖКХ РФ Андреем Чибисом он проверил ремонт дворов по программе «Комфортная среда».
В тот же месяц Травников вновь посетил Бердск, чтобы более детально его изучить. Стоит отметит, что 1 сентября в день празднования Дня города Бердска, тогда еще врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников не приехал. Хотя его ждали бердчане.
Напомним, что до 6 октября 2017 года Андрей Травников был мэром Вологды. Новосибирскую область он возглавил по указу президента после отставки Владимира Городецкого. 9 сентября 2018 года большинство жителей Новосибирской области отдали свои голоса за приезжего чиновника на выборах губернатора Новосибирской области.
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типа губернатор .находится в «единой России» это очень хорошо характеризует человека с негативной стороны
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Лучше бы он посетил КБУ, чтобы лучше работали.И в документах у них порядок бы там навел!
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Губернатор?! Порядок в документах бы навёл?? А зарплату за это получил бы — бухгалтер?
Не хило, бухгалтерии — на подхвате губернатора иметь…
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