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К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Предварительная дата визита — 7 февраля. Поездка связана с реализацией проекта «Академгородок 2.0». Возможно, новосибирский губернатор посетит Бердский электромеханический завод.

4.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Кремлин.ру 3 коммент.
 
К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Андрей Травников впервые посетит Бердск в статусе губернатора области

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что 7 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочим визитом приедет в Бердск. Возможно, его поездка связано с реализация проекта «Академгородок 2.0», который предполагает строительство новых научных центров, промплощадок, в том числе и в Бердске.

Это будет первый официальный и организованный визит Андрея Травникова в качестве губернатора Новосибирской области в город. Согласованной программы визита губернатора пока еще нет, но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в списке «смотрин» Бердский электромеханический завод, которым по праву гордится город как уникальным для региона производством оборонной промышленности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» это не первый визит Травникова в Бердск. Впервые он приехал в город 2 ноября 2017 года (менее чем через месяц после назначения в регион). Но без предупреждения. Вместе с замминистра ЖКХ РФ Андреем Чибисом он проверил ремонт дворов по программе «Комфортная среда».

В тот же месяц Травников вновь посетил Бердск, чтобы более детально его изучить. Стоит отметит, что 1 сентября в день празднования Дня города Бердска, тогда еще врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников не приехал. Хотя его ждали бердчане.

Напомним, что до 6 октября 2017 года Андрей Травников был мэром Вологды. Новосибирскую область он возглавил по указу президента после отставки Владимира Городецкого. 9 сентября 2018 года большинство жителей Новосибирской области отдали свои голоса за приезжего чиновника на выборах губернатора Новосибирской области.


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(3) Комментариев

  1. ххх

    типа губернатор .находится в «единой России» это очень хорошо характеризует человека с негативной стороны

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  2. Аноним

    Лучше бы он посетил КБУ, чтобы лучше работали.И в документах у них порядок бы там навел!

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    • КБУ

      Губернатор?! Порядок в документах бы навёл?? А зарплату за это получил бы — бухгалтер? =-O
      Не хило, бухгалтерии — на подхвате губернатора иметь… =-O

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