КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату ! 89139286756 Людмила
продам
продам
ПРОДАМ 2-Ю КВАРТИРУ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ-2750 т.р.
Продам 3-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Из-за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

Записи к врачу через электронные сервисы увеличат в Новосибирской области

Против «мусорной» реформы митингует вся Россия

Завод по переработке зерна до 125 тыс. тонн в год откроют в Бердске

Масштабно отметит юбилей вывода советских войск из Афганистана Новосибирская область

Случаи заболевания раком резко выросли в России

Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Без вести пропала девочка-подросток с пирсингом в носу из Бердска

В поисковом отряде «Лиза Алекрт» отметили, что 15-летняя школьница не первый раз уходит из дома в Новом поселке.

4.02.2019 Фото: поискового отряда "Лиза Алерт" Один комментарий
 
Без вести пропала девочка подросток с пирсингом в носу из Бердска

пропала Алена Овчаренко

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю Алену Овчаренко из Бердска Новосибирской области. 29 января она вышла из дома в Новом поселке и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в отряде «Лиза Алерт». Там отметили, что подросток уже не первый раз сбегает из дома.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черную вязаную шапку, бежевые полуботинки на шнурках. С собой у школьницы была черная сумка.

Из особых примет: у девочки в носу пирсинг.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Алена Овчаренко, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Молоко предприятий-фантомов продают в Новосибирской области Бесплатные объявления Бердска и Искитима Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Есть же дурочки. Жаль родителей таких вот малолеток. Надеюсь найдётся живая и здоровая. PS: Брови жесть.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика