Без вести пропала девочка-подросток с пирсингом в носу из Бердска

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Есть же дурочки. Жаль родителей таких вот малолеток. Надеюсь найдётся живая и здоровая. PS: Брови жесть.
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