Записи к врачу через электронные сервисы увеличат в Новосибирской области

В два раза вырастет количество новосибирцев, записывающихся к врачу через электронные сервисы в 2019 году. Соответствующие IT-решения были рассмотрены 31 января в правительстве региона на расширенном заседании коллегии департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

В заседании принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, который отметил, что одним из приоритетов региона является реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях повышения качества жизни населения и условий предпринимательской деятельности.

С основным докладом выступил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Ставя стратегические задачи на 2019 год, он отметил, что в регионе предстоит масштабная задача по информатизации здравоохранения в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Развитие ключевых подсистем ЕГИСЗ, в том числе и личного кабинета «Мое здоровье», в 2019 году позволит увеличить в 2 раза количество граждан, использующих сервис записи на прием к врачу через портал госуслуг.

Говоря об итогах работы за 2018 год, Анатолий Дюбанов отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе является сегодня приоритетным проектом: без современных услуг связи невозможно решить задачу, обозначенную Президентом Российской Федерации – активное развитие цифровой экономики в стране.

«В 2018 году число малых населенных пунктов Новосибирской области, в которых появился широкополосный интернет по региональной программе «500+», увеличилось еще на 23, около 8,5 тысяч сельских жителей дополнительно обеспечено услугами связи. Доступ к цифровым сервисам позволяет жителям малых сел не быть в стороне от прогресса, пользоваться цифровыми госуслугами, оперативно получать нужную информацию, общаться. Региональные практики цифровой трансформации Новосибирской области получили высокую оценку на федеральном уровне и рекомендованы для тиражирования в других субъектах Российской Федерации», – подчеркнул он.

В расширенном заседании коллегии приняли участие руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (в режиме ВКС), руководители ведущих IT-компаний, операторы связи, представители государственных учреждений.