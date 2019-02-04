Записи к врачу через электронные сервисы увеличат в Новосибирской области

В два раза вырастет количество новосибирцев, записывающихся к врачу через электронные сервисы в 2019 году. Соответствующие IT-решения были рассмотрены 31 января в правительстве региона на расширенном заседании коллегии департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.
В заседании принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, который отметил, что одним из приоритетов региона является реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях повышения качества жизни населения и условий предпринимательской деятельности.
С основным докладом выступил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Ставя стратегические задачи на 2019 год, он отметил, что в регионе предстоит масштабная задача по информатизации здравоохранения в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Развитие ключевых подсистем ЕГИСЗ, в том числе и личного кабинета «Мое здоровье», в 2019 году позволит увеличить в 2 раза количество граждан, использующих сервис записи на прием к врачу через портал госуслуг.
Говоря об итогах работы за 2018 год, Анатолий Дюбанов отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе является сегодня приоритетным проектом: без современных услуг связи невозможно решить задачу, обозначенную Президентом Российской Федерации – активное развитие цифровой экономики в стране.
«В 2018 году число малых населенных пунктов Новосибирской области, в которых появился широкополосный интернет по региональной программе «500+», увеличилось еще на 23, около 8,5 тысяч сельских жителей дополнительно обеспечено услугами связи. Доступ к цифровым сервисам позволяет жителям малых сел не быть в стороне от прогресса, пользоваться цифровыми госуслугами, оперативно получать нужную информацию, общаться. Региональные практики цифровой трансформации Новосибирской области получили высокую оценку на федеральном уровне и рекомендованы для тиражирования в других субъектах Российской Федерации», – подчеркнул он.
В расширенном заседании коллегии приняли участие руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (в режиме ВКС), руководители ведущих IT-компаний, операторы связи, представители государственных учреждений.
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Я не могу записать через ГосУслуги. Прописан в Бердске, всегда жил в Бердске. Ранее на сайте электронной регистратуры легко записывался к врачам. Сейчас ее закрыли сделали, через ГосУслуги, а там Бердских больниц нет в списке, только Новосибирские.
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Николай, Вы не можете записаться на прием к врачу?
А если Вы запишитесь, то считаете, что Ваш вопрос решен. Ошибаетесь и очень даже, практически Ваша электронная запись это дым в одном месте. Поясняю что будет дальше (я это проходил не один раз), Вы придете в больницу а там…..огромная очередь людей, которым на Вашу очередь плевать и попробуйте там покачать свои электронные права. Получите массу «положительных» эмоций… Если Вас только оскорбят, считайте, легко отделались, но прорваться Вам все равно не удастся. Займете очередь и будите материть в голове ….. все и всех кого захотите. Это брат тебе Наша власть так организовала, чтоб мы друг дружку имели и от гавганья получали удовольствие, а они смотрели бы со стороны и посмеивались. Что, думаете наш мэр и выше стоят в очередях в больницу, может кто видел напишите…
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Смысл этой записи непонятен: приходишь на прием к врачу по записи и сидишь у кабинета по 2 часа в ожидании приема.
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В два раза вырастет количество новосибирцев, записывающихся к врачу через электронные сервисы в 2019 году. Соответствующие IT-решения были рассмотрены 31 января в правительстве региона на расширенном заседании коллегии департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/04/404344-zapisi-k-vrachu-cherez-elektronnye-servisy-uvelichat-v-novosibirskoj-oblasti
От этого их собрания и пустого трепа никому ни жарко, ни холодно. От их говорильни количества врачей не прибавится, количества больных не убавится, больницы не отремонтируются.
Летом я записалась на прием через Госуслуги, пришла, а врача нету, на учебе она, и давно уже. Отсидела в очереди. Написала жалобу в Минздрав. Мне ответ пришел, что в Бердске внедряется и совершенствуется запись через Госуслуги, и скоро все будет по высшему разряду. Судя по комментариям читателей Курьера «воз и ныне там»: люди записываются, а БЦГБ об этом ничего не известно
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