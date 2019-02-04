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Отключили холодную воду в 80 частных и 6 многоквартирных домах Бердска

Также возможно снижение давления холодной воды в центральной части города. КБУ планирует устранить аварию на водоводе к 21.00. Организован подвоз воды.(АДРЕСА)

4.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 15 коммент.
 
Отключили холодную воду в 80 частных и 6 многоквартирных домах Бердска

Будут рыть землю в поисках коммунальной аварии

В 80 домах частного сектора Бердска неожиданно отключили холодную воду, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг 4 февраля.

В связи с устранением дефекта на водоводе по адресу: ул. Партизанская, 54, прекращена подача холодной воды на ул. Искитимской — от ул. Урицкого до ул. Боровой, на ул. Партизанской — от ул. Искитимской до ул. Рогачева, на ЦТП-15А и ЦТП «Лесхоз».

Воды не будет с 10.30 сегодня, 4февраля, до устранения аварии. Под отключение попали 80 частных и 6 многоквартирных домов (ул. Березовая, 3, 25 ,27, ул. Красная Сибирь, 97, ул. Красноармейская, 86/1, ул. Кольцова, 18).

Также возможно снижение давления холодной воды в центральной части города Бердска, отметили в КБУ.

Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Подвоз воды населению организован. Место порыва уже обнаружено. Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой муниципального КБУ. Всего на месте задействовано 16 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 2 человека и 1 едининца техники.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, завершение работ на водоводе D 500 мм планируется к 21:00  понедельника, 4 февраля.


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(15) Комментариев

  1. Евгения

    Горячей воды тоже нет. Почему пишут тошько про холодную?

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  2. Бердчанин

    2019 год,своего рода юбилей реформам Терепы и местных нуворишей по объединению самостоятельного водоканала и всего прочего-прочего в одно большое недоразумение под аббревиатурой К Б У. Результат налицо,как в известном анекдоте,- » все в дерьме, а я стою посередине в белом смокинге». Горожане оказались заложниками горе-реформаторов.

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  3. Аноним

    Опасно: в трубах вода без движения может схватиться и замерзнуть на таком морозе…..

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Новый мэр

    Великая страна гнилых труб,надоело жить в этом вечном ЧП

    Thumb up 8 Thumb down 3

  5. Марат

    «…6 многоквартирных домов…»
    Ленина 13-а — тоже нет никакой воды, так что про 6 многоквартирных врут и не краснеют. Предположу, что ещё есть «неучтённые».

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  6. житель

    гагарина 2 — нет воды

    Thumb up 6 Thumb down 0

  7. Галина

    Комсомольская 2г 162квартиры без воды какой либо. До диспетчеров не было возможности дозв. целый день занято. Дети из за морозов дома. Едим кашу целый день. Супчик хотчется уже сварить . Как морозы так авария… спецально ааа.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Михаил

      Живу в соседнем доме, наш квартал похоже весь без воды…Звонили диспетчеру, ответили — пока неизвестно когда включат.

      Thumb up 6 Thumb down 1

  8. Новый мэр

    Мужикам устраняющим аварию премию в размере 10% от зп директора КБУ, Шестернин готов на такой шаг?

    Thumb up 12 Thumb down 2

  9. Гость

    22-10 на Ленина 13а как не было, так и нет никакой воды

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Когда будет вода?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  11. Uzverbob

    Авария — это понятно.
    Не понятно другое: почему на Березовой 25/27 и близлежащих воды нет целый день, а буквально на соседней улице Рогачева 18/18а и близлежащих — есть. На Первомайской около Орбиты — есть. Это что за схемы такие?
    И если с питьевой водой более-менее можно решить, то как, извините, в туалет сходить?
    Почему перед отключением нельзя было через УК передать жителям о необходимости запастись водой?
    Безобразие!

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  12. Аноним

    время 23 а воды всё нет :(

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