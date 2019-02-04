Отключили холодную воду в 80 частных и 6 многоквартирных домах Бердска

В 80 домах частного сектора Бердска неожиданно отключили холодную воду, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг 4 февраля.

В связи с устранением дефекта на водоводе по адресу: ул. Партизанская, 54, прекращена подача холодной воды на ул. Искитимской — от ул. Урицкого до ул. Боровой, на ул. Партизанской — от ул. Искитимской до ул. Рогачева, на ЦТП-15А и ЦТП «Лесхоз».

Воды не будет с 10.30 сегодня, 4февраля, до устранения аварии. Под отключение попали 80 частных и 6 многоквартирных домов (ул. Березовая, 3, 25 ,27, ул. Красная Сибирь, 97, ул. Красноармейская, 86/1, ул. Кольцова, 18).

Также возможно снижение давления холодной воды в центральной части города Бердска, отметили в КБУ.

Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Подвоз воды населению организован. Место порыва уже обнаружено. Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой муниципального КБУ. Всего на месте задействовано 16 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 2 человека и 1 едининца техники.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, завершение работ на водоводе D 500 мм планируется к 21:00 понедельника, 4 февраля.