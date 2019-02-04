Брось сигарету! Спаси себя от рака!
Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска
Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска
Правительство поддержало законопроект об автономном рунете
Эксгумируют тела погибших из группы Дятлова и одежду проверят на радиацию
Отключили холодную воду в 80 частных и 6 многоквартирных домах Бердска
700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск
По дешевизне бензина Россия стоит на втором месте в Европе
Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска
По заданию ФСБ проверила зарплату обвиняемой в растрате 2 млн рублей экс-чиновнице бухгалтер без высшего образования из Бердска
Горячей воды тоже нет. Почему пишут тошько про холодную?
7 1
2019 год,своего рода юбилей реформам Терепы и местных нуворишей по объединению самостоятельного водоканала и всего прочего-прочего в одно большое недоразумение под аббревиатурой К Б У. Результат налицо,как в известном анекдоте,- » все в дерьме, а я стою посередине в белом смокинге». Горожане оказались заложниками горе-реформаторов.
15 3
Он теперь стариков обирает,
8 1
Опасно: в трубах вода без движения может схватиться и замерзнуть на таком морозе…..
7 2
Под землей не замерзнет. 3 м глубина
5 0
Великая страна гнилых труб,надоело жить в этом вечном ЧП
8 3
«…6 многоквартирных домов…»
Ленина 13-а — тоже нет никакой воды, так что про 6 многоквартирных врут и не краснеют. Предположу, что ещё есть «неучтённые».
7 1
гагарина 2 — нет воды
6 0
Комсомольская 2г 162квартиры без воды какой либо. До диспетчеров не было возможности дозв. целый день занято. Дети из за морозов дома. Едим кашу целый день. Супчик хотчется уже сварить . Как морозы так авария… спецально ааа.
6 1
Живу в соседнем доме, наш квартал похоже весь без воды…Звонили диспетчеру, ответили — пока неизвестно когда включат.
6 1
Мужикам устраняющим аварию премию в размере 10% от зп директора КБУ, Шестернин готов на такой шаг?
12 2
22-10 на Ленина 13а как не было, так и нет никакой воды
1 0
Когда будет вода?
2 0
Авария — это понятно.
Не понятно другое: почему на Березовой 25/27 и близлежащих воды нет целый день, а буквально на соседней улице Рогачева 18/18а и близлежащих — есть. На Первомайской около Орбиты — есть. Это что за схемы такие?
И если с питьевой водой более-менее можно решить, то как, извините, в туалет сходить?
Почему перед отключением нельзя было через УК передать жителям о необходимости запастись водой?
Безобразие!
3 0
время 23 а воды всё нет
0 0