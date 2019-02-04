Масштабно отметит юбилей вывода советских войск из Афганистана Новосибирская область

С войны в Афганистане не вернулись 5 жителей Бердска. В память о них сделали мемориал
В течение всего 2019 года в районах и округах Новосибирской области будут проходить мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. О подготовке и проведении мероприятий в ходе оперативного совещания 4 февраля губернатору Андрею Травникову доложил министр региональной политики Игорь Яковлев, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как сообщил министр, в ноябре 2018 года состоялся конкурсный отбор проектов, посвященных юбилейной дате 30-ой годовщине, реализация которых запланирована в текущем году. Всего в конкурсе приняла участие 51 общественная организация, победителями стала 21, общий грантовый фонд составил десять миллионов рублей. Проекты направлены на проведение торжественных мероприятий, создание экспозиций в музеях, издание книг, ремонт памятников, проведение «Уроков Мужества». Также поддержано завершение строительства мемориального объекта, посвящённого воинам-интернационалистам на Красном проспекте в Новосибирске.
Подготовлена экспозиция «Афганистан: братство, мужество, подвиг» в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск», торжественное открытие которой состоится 14 февраля.
Во всех муниципальных районах и городских округах области в течение всего года будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан. Это тематические выставки книг, рисунков, плакатов и фотографий, музейные экскурсии, встречи с ветеранами боевых действий, «Уроки Мужества» и показы фильмов в образовательных учреждениях, вечера патриотической песни — всего 597 мероприятий с общим количеством участников более 40 тысяч человек.
В день 30-летия с момента вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля — пройдут центральные памятные и торжественные мероприятия. В них примут участие представители ветеранских организаций, воины интернационалисты-участники локальных войн, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, из всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
Андрей Травников призвал всех руководителей районов и городских округов, населённых пунктов области активно включиться в работу по подготовке мероприятий, посвященных памятным событиям. «Все мероприятия, которые запланированы должны пройти на высоком уровне. Необходимо отдать дань уважения нашим землякам, которые с честью выполняли свой долг», — подчеркнул Губернатор.
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Опять на костях скрепы будут поднимать….
Странно, что годовщину ввода войск еще не празднуют, ведь официальное отношение к этой страшной авантюре уже изменили с минуса на плюс…
Пожалуй, тоже выпью в этот день-именно благодаря ему избежал этого «счастья», пришел со срочной живым и невредимым, вырастил двоих детей, живу полноценной счастливой жизнью…
Чего не скажешь о десятках тысяч пацанов, угробивших свои жизни, здоровье, психику ради империалистического заскока в головах у старпёров из политбюро…
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Больше всего веселят доводы, типа, если бы не мы, то туда пришли бы американцы…
Ну сейчас там американцы… И-ЧО?
Гибнут не наши парни… Спасибо, американцы!!!
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Давайте введем новые войска,будем столетьями праздновать этот позор
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Очень любопытно, в США «масштабно отмечают» вывод войск из Вьетнама (поражение в войне) или у них с головой значительно лучше чем у наших отмечальщиков?
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Ну что сказать? да же и не знаю, наверное надо деньги под торжественное мероприятие того.
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А не отсиделся бы в каптёрке- знал бы.
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