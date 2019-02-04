Масштабно отметит юбилей вывода советских войск из Афганистана Новосибирская область

В течение всего 2019 года в районах и округах Новосибирской области будут проходить мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. О подготовке и проведении мероприятий в ходе оперативного совещания 4 февраля губернатору Андрею Травникову доложил министр региональной политики Игорь Яковлев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщил министр, в ноябре 2018 года состоялся конкурсный отбор проектов, посвященных юбилейной дате 30-ой годовщине, реализация которых запланирована в текущем году. Всего в конкурсе приняла участие 51 общественная организация, победителями стала 21, общий грантовый фонд составил десять миллионов рублей. Проекты направлены на проведение торжественных мероприятий, создание экспозиций в музеях, издание книг, ремонт памятников, проведение «Уроков Мужества». Также поддержано завершение строительства мемориального объекта, посвящённого воинам-интернационалистам на Красном проспекте в Новосибирске.

Подготовлена экспозиция «Афганистан: братство, мужество, подвиг» в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск», торжественное открытие которой состоится 14 февраля.

Во всех муниципальных районах и городских округах области в течение всего года будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан. Это тематические выставки книг, рисунков, плакатов и фотографий, музейные экскурсии, встречи с ветеранами боевых действий, «Уроки Мужества» и показы фильмов в образовательных учреждениях, вечера патриотической песни — всего 597 мероприятий с общим количеством участников более 40 тысяч человек.

В день 30-летия с момента вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля — пройдут центральные памятные и торжественные мероприятия. В них примут участие представители ветеранских организаций, воины интернационалисты-участники локальных войн, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, из всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Андрей Травников призвал всех руководителей районов и городских округов, населённых пунктов области активно включиться в работу по подготовке мероприятий, посвященных памятным событиям. «Все мероприятия, которые запланированы должны пройти на высоком уровне. Необходимо отдать дань уважения нашим землякам, которые с честью выполняли свой долг», — подчеркнул Губернатор.