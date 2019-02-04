Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска

Ратовали за свои права жители частного сектора 2 февраля на совещании председателей ТОСов в Бердске. Председатели от лица частного сектора обсуждали проблемные вопросы по разрабатываемому проекту генплана Бердска до 2040 года и по газификации частного домовладения города.

-Я был приглашен на данное мероприятие как старейшина тосовского движения в городе Бердске. Организаторам данного совещания я благодарен за оказанное мне доверие, — прокомментировал Николай Сычев «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 февраля.

По результатам совещания были приняты обращения к главе Бердска Евгению Шестернину и к депутатам городского совета депутатов как по проекту генерального плана, так и по проблемам газификации частного сектора.

Так, председатели территориальных общественных самоуправлений заявили о своем неравнодушии и активную солидарность с жителями частного сектора Бердска, которые с 29 октября 2018 года выражают свою неприемлемость разрабатываемого генплана Бердска до 2040 года. Напомним, что в рамках нового генплана 35 улиц города, а это более 600 земельных участков частного сектора, планируется перевести из зоны малоэтажной жилой застройки в зону многоэтажного жилищного строительства.

-Ряд обращений инициативной группы жителей частного сектора в правительство Новосибирской области и в администрацию Бердска не принесли каких-то правок проекта генерального плана, учитывающих пожелания жителей частного сектора. Мы видим как администрация грубо нарушаете не только Федеральный закон №131, в котором определено, что органы местного самоуправления вопросы местного значения решают исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций, но и Конституцию Российской Федерации в которой определено, что источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ и что «Каждый имеет право на жилище. Никто не может произвольно лишен жилища», — гласит документ, под которым подписались десятки бердчан.

Жители частного сектора считают, что своими действиями муниципальная власть Бердска снижаете уровень доверия к реализации майского Указа президента России В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере создания благоприятных условий для качественного проживания граждан в Российской Федерации.

— Наш президент России считает, что первично является мнение народа, атмосфера доверия народа к власти, что нужно делать все для повышения благополучия людей. Вместе с тем действия муниципальной власти противоположны политике нашего президента и это нас беспокоит, — настаивают бердчане.

По мнению горожан, из-за нового проекта генплана жители частного сектора теряют право соседства и уюта, возможность вести личное подсобное хозяйство и иметь в шаговой доступности объекты социальной значимости: школу, больницу, поликлинику, детский сад, магазины и места культурного досуга. Разрушается сложившийся годами многоукладный образ жизни и традиции жителей, сформировавшийся за многие годы на улицах частного сектора Бердска.

-Мы видим, что в дальнейшем собственники земельных участков получат ограничения вести строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, переведенных в зону многоэтажной жилой застройки. И не секрет, что покупательская стоимость дома, при переводе земельного участка в зону многоэтажной жилой застройки значительно снизится. Вы своими решениями создаете жителям более 600 домов частного сектора условия для тревоги и озабоченности, и мы понимаем, что это недовольство может перелиться в публичные формы протеста. Жители против того, чтобы изменение в зонировании их собственности и земельного участка происходило без их письменного согласия. Они считают, что это посягательство на их частную собственность, — обратились к власти председатели ТОСОв.

И еще раз попросили отменить в разрабатываемом проекте генерального плана города до 2040 года перевод земельных участков частного сектора, расположенные в районе улиц М.Горького и Первомайской центральной части Бердска, из зоны малоэтажной жилой застройки в зону многоэтажной жилой застройки и оставить улично-дорожную сеть в ее историческом виде.

Кроме того, председатели ТОСов потребовали от органов городской власти «быть не наблюдателями происходящего процесса в газоснабжении частного домовладения, а быть его организатором с участием местного и областного бюджетов». Позиция бердчан обусловлена «требованием решения проблемы, а не рассуждениями о ней». Подчеркнув, что в вопросах газификации не безразлична позиция президента В.Путина, которая отражена в майском указе.

-Если Владимир Путин считает, что нужно все делать в интересах народа, для повышения его благополучия и требует от властей всех уровней создания комфортных условий для развития и проживания граждан России, то бердская власть должна к этому стремится, а не наблюдать и выжидать. Необходимо строительство газопровода до границы домовладения производить за счет бюджетных средств, не рассчитывая на услуги инвесторов и других коммерческих структур.

Эта работа должна быть прозрачна, объективна и иметь публичный характер. Более того, мы призываем местную власть к совместному сотрудничеству в решении вопросов газоснабжения домов частного сектора, — категоричны бердчане.