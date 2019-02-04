Завод по переработке зерна до 125 тыс. тонн в год откроют в Бердске

Создание частного индустриального парка на территории города обсуждали на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска.

По словам гендиректора УК «Сибирский научно-производственный технопарк» Константина Зайцева, над данным проектом работают практически два года. Теперь уже выходят на финишную прямую. Определились с инвесторами. Сейчас с ними подписывают документы о финансировании индустриального парка. Определены якорные резиденты, которые будут строиться в первую очередь.

Предпосылками создания индустриального парка стали географическое положение Бердска, трудовой потенциал, наличие возможности подключения энергетики и самое главное — наличие свободных прилегающих земель на территории Искитимского района, подчеркнул Зайцев.

— Географически и физически Бердск просто не может вместить развивающееся производство, поэтому приняли решение о передаче земель Искитимского района, прилегающих к городу, для того, чтобы бердские предприятия и предприниматели могли развиваться и размещать новые производства, — отметил Константин Владимирович.

Автор видео Галина Панчева



Выделенная земля как раз находится на границе с «Сиббиофармом» на территории Мичуринского сельсовета — 142 га земли.

— Сейчас мы активно занимаемся вопросами энерговооружения данной площадки. У нас достигнуты договоренности с Томсктрансгаз о том, что они будут строить газопровод высокого давления диаметром 500 мм на нашу площадку и подключать объекты. Идет работа по выбору трассы. Институт проектирования энергосистем рассчитывает высоковольтную линию с переходом через Бердь, чтобы строить на площадке понижающую подстанцию для обеспечения резидентов индустриального парка, в том числе часть энергетики мы планируем развернуть в сторону Бердска. То что не хватает городу. Водоснабжение площадки: мы планируем провести реконструкцию и модернизации существующего водозабора в Агролесе. Вопросы канализования будем решать с нашими партнерами, у которых есть современные технологии по строительству очистных сооружений блочного типа. Будет построена газовая водяная котельная для снабжения теплом объектов резидентов. Будет создана дорожная инфраструктура. Уже подписаны предварительные соглашения с подрядчиками. Самое главное — получить договор аренды на земельный участок в 140 га, для этого мы уже практически закончили комплектацию документов для инвестсовета, — акцентировал Зайцев.

После получения договора аренды на землю начнется активное проектирование и освоение площадки.

Основной якорный резидент, который планируется на площадке, завод по глубокой переработке зерна мощностью 125 тыс. тонн в год по сырью. Он займет примерно 15-20 га земли. Сумма планируемых инвестиций в него — 10-11 млрд рублей. Инвестор определен. Предварительно подписаны документы.

Второй якорный резидент — так называемый «Дата центр» — центр хранения и обработки данных. Он тоже будет участвовать в строительстве и финансировании инфраструктуры индустриального парка.

Будет построен завод по производству кормов для животных. С инновационными технологиями. По словам Зайцева, это достаточно серьезный объект, с выпуском продукции свыше 36 тыс. тонн в год. Займет 5 га земли. Объем инвестиций — 500 млн рублей. Будет создано 250 рабочих мест.

Еще один потенциальный резидент — завод катализаторов на основе синтетических цеолитов.

Порядка 16 бердских предприятий, желающих расшириться, также смогут зайти на новую площадку.

Задача индустриального парка — сократить миграцию в Бердске и обеспечить жителей рабочими местами в шаговой доступности. В индустриальном парке планируется на 1 этапе, в 2021-2022 годах, создать порядка 2000 рабочих мест.

По словам Константина Зайцева, в полном объеме индустриальный парк начнет строиться в 2020 году.

— В 2019 году, в лучшем случае, мы начнем строительство газопровода в сторону площадки, заложим понижающую площадку, начнем реконструкцию водозабора, — рассказал Константин Владимирович.