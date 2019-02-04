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Трамп готов направить американских военных в Венесуэлу

Сейчас в США допускают «все варианты действий». В свою очередь, Кремль предостерег Белый дом от вмешательства в дела другого государства.

4.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Трамп готов направить американских военных в Венесуэлу

Трамп настроен воинственно

В понедельник журналисты обратили внимание на запись в блокноте помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона. СМИ распространили фотографию чиновника, на которой можно разглядеть написанные им строки «пять тысяч солдат в Колумбию».

Позднее в МИД Колумбии заявили, что ничего не знают о причинах появления такой записи, а в комментарии РИА Новости в Минобороны страны подчеркнули, что не готовы предоставить Вашингтону военные базы для вторжения в соседнее государство.

В 2017 году Трамп намекал на возможное военное вмешательство США в Венесуэлу. Сейчас американские чиновники допускают «все варианты действий». В свою очередь, Кремль предостерег Белый дом от вмешательства в дела другого государства. Москва предупредила, что последствия таких действий могут стать «чрезвычайно негативными».

«Пиррова победа»
Сенатор Франц Клинцевич считает, США могут применить военную силу в Венесуэле, если захотят.
«Никакие потери в имидже не остановят США от прямого вооруженного вторжения в Венесуэлу, если они посчитают, что решение вопроса о власти в этой стране чрезмерно затягивается. Тем более что нынешний американский президент Дональд Трамп импульсивен и нетерпелив, а США уже давно не обращают внимания на Европу, которая, с чем мы сталкивались не раз, может, и поворчит, но все равно проглотит», — написал политик в Facebook.

Он добавил, что отправка военных в Венесуэлу — это все-таки крайний вариант для США. Клинцевич отметил американскую поддержку оппозиции в финансовом и организационном плане, подчеркнув, что упор делается, как это было в Ираке, на «предательство высшего офицерского состава вооруженных сил Венесуэлы».

Парламентарий также отметил, что США в случае вооруженного вторжения в Каракас вряд ли пробудут в нем долго.

«Но это будет пиррова победа, за которую история рано или поздно заставит их заплатить по полной», — сказал он.

Попытка госпереворота
Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя лидером Венесуэлы на срок действия временного правительства. США и некоторые другие государства потребовали от действующего главы государства Николаса Мадуро, которого они не признают легитимным, не допустить силовых акций в отношении протестующих и оппозиции. Сам Мадуро заявил, что является конституционным президентом, и назвал Гуаидо марионеткой США.

Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Мадуро в течение восьми дней объявить о проведении внеочередных выборов. Этот срок истекает сегодня. Нынешний президент заявил, что не примет ультиматума и призвал «империалистов» подождать выборов, которые пройдут в 2025 году.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А зачем США вторжение делать? Из 35млн. Жителей Венесуэлы 8 млн. сбежали ( больше 50% работоспобного населения). Им только Оружие выдать, да сухпаек — с таким азартом режим мадуро будут рвать, ещё ООН просить станет, чтобы сша туда войска отправили

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  2. ххх

    если это произойдет,то американцы снова раскатают нашу ЧВК «Вагнер»,как в Сирии

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  3. Поросёнок Пётр

    Режим господина Мадуро, для всех окружающих Венесуэлу стран, является предметом постоянного раздражения, он испортил отношения со всеми в виду своей очевидной невменяемости и довёл свою страну до невероятного уровня коррупции, нищеты и деградации. Так, что возможное вторжение с целью уничтожения режима, поддержат все мадурины соседи, они собственно уже и поддержали Хуана Гуаидо. В случае ввода войск, никакой обещанной Мадуро войны не случится, сопротивляться будет только кучка его друзей-генералов сидящих на наркотрафике.

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