Случаи заболевания раком резко выросли в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ. Доклад приурочен ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля.

По данным центра, всего за 2018 год врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, порядка 9,6 млн человек скончались от болезни.

В России за последний год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

По мнению члена правления Российского общества клинической онкологии, заслуженного врача России Владимира Моисеенко, для изменения ситуации необходимы «создание эффективной структурной модели онкологической службы и ее скорейшая функциональная интеграция в единое информационное поле».

30 января стало известно, что израильские ученые разрабатывают лекарство от рака, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами, не затрагивая при этом здоровые ткани. Специалисты пообещали представить препарат в течение года.

Источник: iz.ru