Случаи заболевания раком резко выросли в России

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стало известно, что израильские ученые разрабатывают лекарство от рака, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами, не затрагивая при этом здоровые ткани. Специалисты пообещали представить препарат в течение года.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/04/404277-sluchai-zabolevaniya-rakom-rezko-vyrosli-v-rossii
То же мне, рассмешили…
Зато наши аватары в 2030 колонизируют Луну, и с помощью гипермаховой ракеты установят мир во всем мире, а если кто не согласен, дык в рай ему дорога…
Как и этим миллионам онкобольным….
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Пока люди будут курить, принимать алкоголь, есть вредные продукты, работать на вредных производствах увеличения раковых больных не избежать. Примечательно то, что в наше время мамочки сами пьют, курят и чем попало кормят своих детей. Отсюда много больных детей. Хотя не только вина лежит на семье. А чем кормят детей в садах и школах? Это мина замедленного действия. Мы есть то, что едим.
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Моя близкая родственница не пила, не курила, работала на обычном производстве в ОКБ, умерла от рака не в самом пожилом возрасте.
Или Стив Джобс вел неправильный образ жизни?
Думать полезно…
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И вы знаете её рацион питания? А про стрессы слышали? Довелось мне однажды день провести на Плахотного (онкологический центр), наслушалась за день столько историй больных онкологией. С кем мне пришлось пообщаться, все они пережили сильные стрессы, длительные переживания.
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А у детей от чего?
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У моей сестры был рак лёгких. Пассивное курение. Отец курил в доме.Про всех детей не скажу.Но чаще всего бездумное поведение родителей, как в случае с моей сестрой.И кормят детей канцерогенами. А сколько беременных пьют и курят?
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Ну я знаю рацион питания своей коллеги, которая умерла от рака. Просто идеальный рацион был. И стрессов было не так уж много.
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Знаю. Жили вместе. Ели тоже.
Причин для стрессов особых не наблюдалось.
А вот Стив Джоб-это да… Его рацион я не знаю…
Скорее всего всякую гадость жрал, Подешевле и повреднее выбирал..
Миллиардеры-они такие….
Еще раз-думать полезно…
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В любом случае, больных, к сожалению, становится все больше. Хотелось бы, чтобы не народ собирал последние копейки (из пенсий 8-10 тыс., зарплат 12 тысяч.)на дорогостоящее лечение, а правительство уже как-то действовать начало, расставило приоритеты. Свой народ тоже кушать хочет и лечиться, и образование получать бесплатно. Мы — ЛЮДИ! Вроде, деспансеризация призвана помочь и обнаружить рак, но кто проходит ее, честно? За моих родственников ее проходят автоматом! Неэффективность явно прослеживается, но деньги же немалые выделяются, они же куда-то утекают…
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Вопрос в другом. Больше болеть стали или больше выявлять? Недавно читал, что именно диагностика сейчас сильно улучшилась и выявлять стали на более ранних сроках. Поэтому и кажется, что больных стало больше. Если раньше выявляли на 3-4 стадии, то те, у кого была 1-2 вроде как и не считались больными. А сейчас они уже в этой статистике.
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