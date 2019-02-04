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Случаи заболевания раком резко выросли в России

За последний год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

4.02.2019 Фото: pixabay 10 коммент.
 
Случаи заболевания раком резко выросли в России

Ученые ищут лекарство от рака

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ. Доклад приурочен ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля.

По данным центра, всего за 2018 год врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, порядка 9,6 млн человек скончались от болезни.

В России за последний год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

По мнению члена правления Российского общества клинической онкологии, заслуженного врача России Владимира Моисеенко, для изменения ситуации необходимы «создание эффективной структурной модели онкологической службы и ее скорейшая функциональная интеграция в единое информационное поле».

30 января стало известно, что израильские ученые разрабатывают лекарство от рака, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами, не затрагивая при этом здоровые ткани. Специалисты пообещали представить препарат в течение года.

Источник: iz.ru


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(10) Комментариев

  1. Вадим

    стало известно, что израильские ученые разрабатывают лекарство от рака, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами, не затрагивая при этом здоровые ткани. Специалисты пообещали представить препарат в течение года.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/04/404277-sluchai-zabolevaniya-rakom-rezko-vyrosli-v-rossii

    То же мне, рассмешили…
    Зато наши аватары в 2030 колонизируют Луну, и с помощью гипермаховой ракеты установят мир во всем мире, а если кто не согласен, дык в рай ему дорога…
    Как и этим миллионам онкобольным….

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  2. Аноним

    Пока люди будут курить, принимать алкоголь, есть вредные продукты, работать на вредных производствах увеличения раковых больных не избежать. Примечательно то, что в наше время мамочки сами пьют, курят и чем попало кормят своих детей. Отсюда много больных детей. Хотя не только вина лежит на семье. А чем кормят детей в садах и школах? Это мина замедленного действия. Мы есть то, что едим.

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    • Вадим

      Моя близкая родственница не пила, не курила, работала на обычном производстве в ОКБ, умерла от рака не в самом пожилом возрасте.
      Или Стив Джобс вел неправильный образ жизни?

      Думать полезно…

      Thumb up 7 Thumb down 1

      • Аноним

        И вы знаете её рацион питания? А про стрессы слышали? Довелось мне однажды день провести на Плахотного (онкологический центр), наслушалась за день столько историй больных онкологией. С кем мне пришлось пообщаться, все они пережили сильные стрессы, длительные переживания.

        Thumb up 5 Thumb down 1

        • Аноним

          А у детей от чего?

          Thumb up 1 Thumb down 0

          • Аноним

            У моей сестры был рак лёгких. Пассивное курение. Отец курил в доме.Про всех детей не скажу.Но чаще всего бездумное поведение родителей, как в случае с моей сестрой.И кормят детей канцерогенами. А сколько беременных пьют и курят?

            Thumb up 1 Thumb down 0

        • Аноним

          Ну я знаю рацион питания своей коллеги, которая умерла от рака. Просто идеальный рацион был. И стрессов было не так уж много.

          Thumb up 0 Thumb down 0

        • Вадим

          Знаю. Жили вместе. Ели тоже.
          Причин для стрессов особых не наблюдалось.

          А вот Стив Джоб-это да… Его рацион я не знаю…
          Скорее всего всякую гадость жрал, Подешевле и повреднее выбирал..
          Миллиардеры-они такие….

          Еще раз-думать полезно…

          Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Ольга

    В любом случае, больных, к сожалению, становится все больше. Хотелось бы, чтобы не народ собирал последние копейки (из пенсий 8-10 тыс., зарплат 12 тысяч.)на дорогостоящее лечение, а правительство уже как-то действовать начало, расставило приоритеты. Свой народ тоже кушать хочет и лечиться, и образование получать бесплатно. Мы — ЛЮДИ! Вроде, деспансеризация призвана помочь и обнаружить рак, но кто проходит ее, честно? За моих родственников ее проходят автоматом! Неэффективность явно прослеживается, но деньги же немалые выделяются, они же куда-то утекают… :(

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  4. Аноним

    Вопрос в другом. Больше болеть стали или больше выявлять? Недавно читал, что именно диагностика сейчас сильно улучшилась и выявлять стали на более ранних сроках. Поэтому и кажется, что больных стало больше. Если раньше выявляли на 3-4 стадии, то те, у кого была 1-2 вроде как и не считались больными. А сейчас они уже в этой статистике.

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