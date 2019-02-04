КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату ! 89139286756 Людмила
продам
продам
ПРОДАМ 2-Ю КВАРТИРУ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ-2750 т.р.
Продам 3-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

К визиту губернатора Травникова готовится Бердск

Из-за пяти сгоревших «Газелей» увеличат интервал движения только на 11 маршруте Бердска

Записи к врачу через электронные сервисы увеличат в Новосибирской области

Против «мусорной» реформы митингует вся Россия

Завод по переработке зерна до 125 тыс. тонн в год откроют в Бердске

Масштабно отметит юбилей вывода советских войск из Афганистана Новосибирская область

Случаи заболевания раком резко выросли в России

Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Против «мусорной» реформы митингует вся Россия

Поводом для волнений стал указ о создании единого мусорного оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией, в том числе организовывать проекты по переработке отходов.

4.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Против мусорной реформы митингует вся Россия

Возгорания на свалке в Бердске происходят несколько раз в году

Митинги против «мусорной» реформы проходят по всей России. Сотни и тысячи россиян выступили против строительства новых полигонов ТБО и увеличения платы за вывоз отходов. Акция проходит в том числе в центре Москвы.

Акции протеста со слоганом «Россия не помойка» состоялись в Челябинске, Омске, Красноярске, Тюмени. Наиболее многочисленными стали митинги в Архангельске и в городе Котлас Архангельской области: количество участников оценивается в тысячи человек, сообщается в Twitter издания «МБХ Медиа».

Ранее стало известно, что в соответствии с общефедеральным проектом, который решает задачи по утилизации, вывозить мусор из Москвы планируется в Архангельскую область, а также и в другие удалённые от столицы регионы. Местные жители выступили резко против такого нововведения.

Акции протеста проходят в Москве и различных городах Подмосковья. К митингам присоединились, в частности, Клин и Дмитров. В столице на улицы вышли десятки человек. Прямую трансляцию с мероприятия ведёт News.ru.

Поводом для волнений стало то, что в январе 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией, в том числе организовывать проекты по переработке отходов.

«Казалось бы, хорошее дело и все должны этому радоваться. Но для переработки мусора, стекла, бумаги ничего не готово. При этом цена за вывоз мусора увеличилась в несколько раз. Многие граждане России с этим не согласны», — рассказал в комментарии News.ru один из участников «мусорного» протеста Николай Дижур.

Ранее возмущённые граждане активно выходили протестовать в Волоколамске и Коломне. Примечательно, что в Волоколамске их выступления увенчались успехом: власти пообещали закрыть полигон «Ядрово», на запах от которого жаловались местные жители. А вот в Коломне митинги привели к возбуждению уголовного дела против одного из основных организаторов акций.
Ранее эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселёв в беседе с News.ru порекомендовал не спешить с выводами о том, что власти России взяли курс на переход от свалок и полигонов к переработке отходов жизнедеятельности человека.

По словам Киселёва, нынешнее законодательство в области обращения с бытовыми отходами в России весьма прогрессивно, однако в территориальных схемах речь идёт не о переработке, а о складировании мусора. И строительство полигона «Шиес» в Архангельской области — подтверждение тому, что российские власти пока ещё не настроились на экологичную схему утилизации отходов. А это значит, что количество протестов будет только расти.

Отметим, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе «мусорную» реформу перенесли. Это произошло после того, как работа региональных операторов по сбору и утилизации ТБО в Бурятии и Чувашии была сорвана.

Источник: news.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Мусорная реформа

Последние новости:
Молоко предприятий-фантомов продают в Новосибирской области Бесплатные объявления Бердска и Искитима Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика