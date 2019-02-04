Против «мусорной» реформы митингует вся Россия

Митинги против «мусорной» реформы проходят по всей России. Сотни и тысячи россиян выступили против строительства новых полигонов ТБО и увеличения платы за вывоз отходов. Акция проходит в том числе в центре Москвы.

Акции протеста со слоганом «Россия не помойка» состоялись в Челябинске, Омске, Красноярске, Тюмени. Наиболее многочисленными стали митинги в Архангельске и в городе Котлас Архангельской области: количество участников оценивается в тысячи человек, сообщается в Twitter издания «МБХ Медиа».

Ранее стало известно, что в соответствии с общефедеральным проектом, который решает задачи по утилизации, вывозить мусор из Москвы планируется в Архангельскую область, а также и в другие удалённые от столицы регионы. Местные жители выступили резко против такого нововведения.

Акции протеста проходят в Москве и различных городах Подмосковья. К митингам присоединились, в частности, Клин и Дмитров. В столице на улицы вышли десятки человек. Прямую трансляцию с мероприятия ведёт News.ru.

Поводом для волнений стало то, что в январе 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией, в том числе организовывать проекты по переработке отходов.

«Казалось бы, хорошее дело и все должны этому радоваться. Но для переработки мусора, стекла, бумаги ничего не готово. При этом цена за вывоз мусора увеличилась в несколько раз. Многие граждане России с этим не согласны», — рассказал в комментарии News.ru один из участников «мусорного» протеста Николай Дижур.

Ранее возмущённые граждане активно выходили протестовать в Волоколамске и Коломне. Примечательно, что в Волоколамске их выступления увенчались успехом: власти пообещали закрыть полигон «Ядрово», на запах от которого жаловались местные жители. А вот в Коломне митинги привели к возбуждению уголовного дела против одного из основных организаторов акций.

Ранее эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселёв в беседе с News.ru порекомендовал не спешить с выводами о том, что власти России взяли курс на переход от свалок и полигонов к переработке отходов жизнедеятельности человека.

По словам Киселёва, нынешнее законодательство в области обращения с бытовыми отходами в России весьма прогрессивно, однако в территориальных схемах речь идёт не о переработке, а о складировании мусора. И строительство полигона «Шиес» в Архангельской области — подтверждение тому, что российские власти пока ещё не настроились на экологичную схему утилизации отходов. А это значит, что количество протестов будет только расти.

Отметим, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе «мусорную» реформу перенесли. Это произошло после того, как работа региональных операторов по сбору и утилизации ТБО в Бурятии и Чувашии была сорвана.

Источник: news.ru