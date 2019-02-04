«Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

В рамках совета по инвестициям в горадминистрации ведется работа по некоторым объектам в Бердске. Один из них — кинотеатр «Орион». Рассматривается вопрос по его реконструкции.

— Общая площадь кинотеатра составляет чуть более 1000 квадратных метров. Для демонстрации фильмов в кинотеатре есть большой зал на 306 зрительных мест и малый — на 32 места. Планируется реконструкция существующего здания с увеличением его площади и этажности. Горадминистрация запланировала провести техническую экспертизу здания. Арендатор разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, — рассказала 31 января на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска начальник отдела по муниципальному имуществу Наталья Марусина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весь город с нетерпением ждал, когда откроются двери лучшего здания в городе — кинотеатра «Орион». Это событие произошло в феврале 1970 года.