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Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска
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«Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весь город с нетерпением ждал, когда откроются двери лучшего здания в городе — кинотеатра Орион».
Если орион лучшее здание, то страшно представить другие здания в Бердске 1970 года………….
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Представьте частный сектор по Ленина и вокруг площади Горького В 70 году «Орион» выглядел весьма инопланетно посреди деревни с коровками, курями и свинками
Спустя пол века, очевидно назрела тотальная реконструкция сего здания, хотелось бы, что бы в городе наконец появился нормальный, современный кинотеатр, а не то недоразумение, что есть сейчас.
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Согласен. Да и что ещё можно надстроить на эту полувековую картонную коробку? Сама бы не рухнула..
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«Представьте частный сектор по Ленина и вокруг площади Горького В 70 году «Орион» выглядел весьма инопланетно посреди деревни с коровками, курями и свинками»
Вообще с вами не соглашусь! Вы не местный? Как вы могли не знать про хрущёвки, которые топились углём и были построены на 9 лет раньше ориона в Бердске?Несколько кварталов 11,16,18квартал хрущёвок 1961 года выпуска вы не заметили? Второе, что красивого в серой коробке ориона? Неоновая подсветка букв -орион? Коробка ориона, красивее чего? Зернохранилища?
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«Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска
Зданию кинотеатра предстоит реконструкция с увеличением его площади и этажности.»
Новый этаж, о городском общественном туалете, на новом этаже ориона, глупо мечтать? Я даже не сомневаюсь, что на новом этаже сделают клона соседнего «номера-ресторан», пьяных в общественном парке катастрофически не хватает….
http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/04/404220-na-rossijskom-pivnom-rynke-proizoshel-demograficheskij-krizis/comment-page-1#comment-1639797
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Вот именно. Что мешает при реконструкции сделать там общественный туалет?
Пусть платный. Но чтобы был
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Поддерживаю,лучше бы заморочились общественным туалетом,а то ведь порнография какая то-парк есть,кинотеатр есть,а туалет…В кустики,по старинке?
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Сколько уже понастроили в нашем многострадальном Бердске площадей.Можно в любом ТЦ.и т.д. снять угол под малый бизнес половина пустеет .Стыдно за тупость наших местных богачей с узким мировоззрением-строим площадя,сдаем в аренду-живем на аренде-Стыдно.Производство надо возрождать.
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