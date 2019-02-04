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Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

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Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

Зданию кинотеатра предстоит реконструкция с увеличением его площади и этажности.

4.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 8 коммент.
 
Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

Кинотеатр «Орион» открылся в феврале 1970 года. В то время это было лучшее здание города

В рамках совета по инвестициям в горадминистрации ведется работа по некоторым объектам в Бердске. Один из них — кинотеатр «Орион». Рассматривается вопрос по его реконструкции.

— Общая площадь кинотеатра составляет чуть более 1000 квадратных метров. Для демонстрации фильмов в кинотеатре есть большой зал на 306 зрительных мест и малый — на 32 места. Планируется реконструкция существующего здания с увеличением его площади и этажности. Горадминистрация запланировала провести техническую экспертизу здания. Арендатор разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, — рассказала 31 января на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска начальник отдела по муниципальному имуществу Наталья Марусина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весь город с нетерпением ждал, когда откроются двери лучшего здания в городе — кинотеатра «Орион». Это событие произошло в феврале 1970 года.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    «Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весь город с нетерпением ждал, когда откроются двери лучшего здания в городе — кинотеатра Орион».

    Если орион лучшее здание, то страшно представить другие здания в Бердске 1970 года………….

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    • Поросёнок Пётр

      Представьте частный сектор по Ленина и вокруг площади Горького ;) В 70 году «Орион» выглядел весьма инопланетно посреди деревни с коровками, курями и свинками ;)
      Спустя пол века, очевидно назрела тотальная реконструкция сего здания, хотелось бы, что бы в городе наконец появился нормальный, современный кинотеатр, а не то недоразумение, что есть сейчас.

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      • Да уж..

        Согласен. Да и что ещё можно надстроить на эту полувековую картонную коробку? Сама бы не рухнула..

        Thumb up 7 Thumb down 0

      • Аноним

        «Представьте частный сектор по Ленина и вокруг площади Горького ;) В 70 году «Орион» выглядел весьма инопланетно посреди деревни с коровками, курями и свинками»

        Вообще с вами не соглашусь! Вы не местный? Как вы могли не знать про хрущёвки, которые топились углём и были построены на 9 лет раньше ориона в Бердске?Несколько кварталов 11,16,18квартал хрущёвок 1961 года выпуска вы не заметили? Второе, что красивого в серой коробке ориона? Неоновая подсветка букв -орион? Коробка ориона, красивее чего? Зернохранилища?

        Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска
    Зданию кинотеатра предстоит реконструкция с увеличением его площади и этажности.»

    Новый этаж, о городском общественном туалете, на новом этаже ориона, глупо мечтать? Я даже не сомневаюсь, что на новом этаже сделают клона соседнего «номера-ресторан», пьяных в общественном парке катастрофически не хватает….
    http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/04/404220-na-rossijskom-pivnom-rynke-proizoshel-demograficheskij-krizis/comment-page-1#comment-1639797

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  3. Аноним

    Вот именно. Что мешает при реконструкции сделать там общественный туалет?
    Пусть платный. Но чтобы был

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    • Махновец

      Поддерживаю,лучше бы заморочились общественным туалетом,а то ведь порнография какая то-парк есть,кинотеатр есть,а туалет…В кустики,по старинке?

      Thumb up 3 Thumb down 0

  4. ывапр

    Сколько уже понастроили в нашем многострадальном Бердске площадей.Можно в любом ТЦ.и т.д. снять угол под малый бизнес половина пустеет .Стыдно за тупость наших местных богачей с узким мировоззрением-строим площадя,сдаем в аренду-живем на аренде-Стыдно.Производство надо возрождать.

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