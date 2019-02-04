Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Брось сигарету! Спаси себя от рака!
Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска
Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска
Правительство поддержало законопроект об автономном рунете
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700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск
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Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска
По заданию ФСБ проверила зарплату обвиняемой в растрате 2 млн рублей экс-чиновнице бухгалтер без высшего образования из Бердска
Сомневаюсь что их однополчане за такую власть как у нас в бой шли
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