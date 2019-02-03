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Семь человек, из них трое детей, погибли при опрокидывании автобуса под Калугой

Госпитализация потребовалась тридцати двум, из них 23 детям. Автобус вез юных участников танцевального коллектива «Колибри» из Смоленской области в филармонию в Калужской для участия в конкурсе.

3.02.2019 Фото: © РИА Новости / УМВД России по Калужской области Нет комментариев
 
Семь человек, из них трое детей, погибли при опрокидывании автобуса под Калугой

Семь человек погибли в результате ДТП с автобусом в Калужской области

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате опрокидывания автобуса с детьми в Калужской области. Госпитализация потребовалась тридцати двум, из них 23 детям, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в воскресенье утром на трассе под Калугой. Автобус вез юных участников танцевального коллектива «Колибри» из Смоленской области в филармонию в Калужской для участия в конкурсе. В автобусе находились 45 человек, в том числе 31 ребенок.
Перевозчик, который осуществлял поездку в Калужскую область, забрал и отвез к месту ДТП часть родителей, сообщил мэр Ярцево Владимир Макаров.

Он заявил, что автобус перевозчика может доставить домой детей и родителей, не пострадавших в ДТП. Однако некоторые из них уже самостоятельно возвращаются в Ярцево.
«Сам руководитель этой организации находится на месте происшествия, где сейчас идут следственные действия», — сообщил Макаров.
Водитель автобуса задержан.
По словам начальника пресс-службы УМВД по Калужской области Натальи Гороховой, в отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Никаких помех в движении автобуса не было.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился выделить из резервного фонда администрации региона по миллиону рублей на оказание помощи семьям погибших в ДТП в Калужской области.
В Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) заявили, что родственники погибших, а также пострадавшие в ДТП могут получить выплаты от компании «АльфаСтрахование», где была застрахована ответственность перевозчика.
Размер страхового возмещения по погибшим составляет два миллиона рублей, отметил президент НССО Игорь Юргенс. Кроме того, закон предусматривает выплату на погребение в размере 25 тысяч рублей.
В 2019 произошло несколько аварий с участием автобусов.


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