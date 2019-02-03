88% японцев не верят в передачу Курил Японии

Более 88% японцев считают, что проблема «северных территорий», как в Японии называют южные острова Курильской гряды, не будет разрешена во время премьерства Синдзо Абэ, пишет РИА Новости.

Согласно проведенному агентством Киодо опросу, 88,2% респондентов ответили отрицательно на вопрос, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Синдзо Абэ. Лишь 7,3% ответили положительно.

Общий уровень поддержки правительства повысился на 2,2% до 45,6%.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.