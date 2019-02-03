Ввести смертную казнь и отдельные кладбища для коррупционеров призвал депутат Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил ввести смертную казнь для террористов и коррупционеров, а для последних — также сделать отдельное кладбище. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«В России пока нет (смертной казни — прим. Агентства «Москва») для коррупционеров и террористов, но я надеюсь, что она будет когда-то возвращена. К тому же у коррупционеров должно быть отдельное кладбище, чтобы когда к ним приходили родственники, все их знали и видели», — сказал А.Шерин.

Депутат подчеркнул, что считает коррупционерами тех, кто «обворовывает народ», берет взятки.

«Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай, что у них вторая экономика в мире, надо помнить, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию», — напомнил А.Шерин.

По его мнению, тюремный срок для коррупционеров не является строгим наказанием. «Кто ворует у народа давно и много, будет сидеть прекрасно в любой тюрьме и с любым сроком. Более того, его потом амнистируют, и все будет хорошо», – заявил он.

А.Шерин отметил, что подобные предложения о введении смертной казни подвергаются резкой критике, но иными, более гуманными методами, по его мнению такое явление, как коррупция, не искоренить.

«Когда у нас начинают про коррупцию говорить, сразу начинают орать: «Да вы что, за сметную казнь? Ай-ай-ай. Давайте мы этого депутата линчуем. Он предлагает смертную казнь! Этим лдперовцам лишь бы везде всех на столбах вешать и расстреливать. Я понимаю, как это все преподносят. Нет проблем. Давайте заменим штрафом, но только, поверьте мне, коррупционеры будут воровать больше, чтобы можно было поделиться и не сесть. А если его расстреляют или просто повесят, чтобы патроны не тратить — веревка многоразового использования, то тогда он будет думать, брать взятку или нет», — добавил депутат.