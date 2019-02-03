Умер рэпер Децл

Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба минздрава Удмуртии подтвердила ТАСС факт смерти рэп-исполнителя. «Минздрав подтверждает [смерть Децла]. Врачи подключились к проверке», — отметила собеседница агентства.

Как сообщил газете «Известия» концертный директор музыканта Павел Беленец, по предварительным данным, Толмацкий скончался от остановки сердца. «Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, — приводит издание его слова. — Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер».

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

На его счету — музыкальные альбомы «Кто? ты», «Уличный боец», aka Le Truk и другие.

