Грязный снег засыпали чистым к играм «Дети Азии» при въезде в Южно-Сахалинск

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором рабочие засыпают чистым снегом участок при въезде в город из аэропорта. Сахалинцы активно комментируют запись, одним из мотивов считают подготовку к предстоящим международным играм «Дети Азии».



2 февраля в социальных сетях появился ролик о засыпке снегом прилегающей к въездному знаку «Южно-Сахалинск» (пл/р-он Хомутово, выезда из аэропорта). Оперативно на место выехали специалисты отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, пишет пресс-служба.

Факт складирования подтвердился в ходе проведенного осмотра. По выявленному факту нарушения требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог администрацией города Южно-Сахалинска будет принято решение в соответствии с законом Сахалинской области об административной ответственности. Сейчас идет установление круга причастных к нарушению лиц. Южносахалинцев, располагающих какой-либо дополнительной информацией, например, о номерах транспортных средств просят сообщить в административную комиссию города (d.myshkina@yuzhno-sakh.ru).

Как подчеркнули в департаменте городского хозяйства, ответственность в рамках муниципального контракта за содержание участка проспекта Мира (от района Уюна до лагеря «Восток») несет компания «Восток МГК». Район въездного знака обслуживается по договору субподряда компанией ГУДП «Экспромт». Если факт выгрузки снега их спецтехникой подтвердится, то им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

— Действительно, мы усилили контроль за качеством работ подрядчиков и обратились к ним с просьбой максимально оперативно вывозить снег (если он будет), и поддерживать порядок на объектах, и в зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено, — прокомментировали ситуацию в ДГХ.