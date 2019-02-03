Сын Джерома Сэлинджера обещает опубликовать неизданные произведениями писателя

Сэлинджер не печатался последние 45 лет своей жизни и жил в изоляции от издателей и прессы. Его семья впервые подтвердила: литературный труд автор романа «Над пропастью во ржи» никогда не прекращал, работы готовятся к публикации.

Сын американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера​ Мэтт впервые подтвердил, что покойный автор романа «Над пропастью во ржи» написал «значительное количество работ», которые до сих пор никогда не показывались публике. Этот материал он и вдова его отца Коллин О’Нил готовят к публикации, рассказал Мэтт Сэлинджер газете The Guardian.

Классик американской литературы умер в 2010 году, оставив после себя небольшую коллекцию произведений. Причем последней изданной работой Сэлинджера стала повесть «16 Хэпворта 1924 года», написанная в 1965 году. В последние годы жизни писатель не печатался — он почти никак не общался с внешним миром, живя в особняке в нью-гэмпширском городке Корниш. В течение многих лет, отмечает The Guardian, ходили слухи, что литератор продолжает писать в стол.​

В эксклюзивном интервью британскому изданию сын Сэлинджера Мэтт окончательно подтвердил: заниматься литературным творчеством его отец никогда не переставал. «Все, что он написал, в какой-то момент будет показано», — заверил родственник писателя.

Сэлинджер, по его словам, всегда «изобиловал идеями и мыслями». «Он будет вести машину, и остановится, чтобы что-то написать, посмеяться над собой», — вспоминает Мэтт. Иногда отец читал это ему, иногда нет. К тому же на каждом стуле в доме писателя была тетрадь, рассказал собеседник газеты.​

«Он [Сэлинджер] просто решил, что лучшее, что может быть для его работы, — это не общаться с людьми, в частности, с литераторами», — объяснил Мэтт затворничество отца.

Темы и сюжеты историй, которые готовятся к публикации, он не раскрыл. Поздние произведения своего отца Сэлинджер-младший описал как работы «не имеющие линейной эволюции». «Становится ясно, что он следовал [совсем] другой игре», — добавил он. Над подготовкой к публикации неизданного материала Мэтт и Коллин О’Нил, к которым после смерти автора перешли исключительные права на произведения Сэлинджера, работают с 2011 года. При этом к изданию эти труды до сих пор не готовы.​

«Он хотел, чтобы я собрал все воедино, и из-за объема работы он знал, что это займет много времени», — заметил Мэтт, напомнив, что его отец был тем, кто почти 50 лет писал не для публикации. «Так что нет ни нежелания [публиковать эти произведения], ни [попыток] защитить [литературный труд отца от общественности]», — пояснил сын писателя. «Как только этот материал будет готов, мы им поделимся», — добавил он, признав однако, что на это уйдут годы. «Я не должен извиняться, но ваши читатели должны знать, мы продвигаемся [в этой работе] так быстро, как можем», — резюмировал собеседник The Guardian.

Джером Дэвид Сэлинджер является автором более 30 изданных произведений. Популярность автору принес опубликованный в 1948 году рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка». Мировую известность писатель получил после выхода в свет в 1951 году романа «Над пропастью во ржи».

Источник: РБК