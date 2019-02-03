Сын Джерома Сэлинджера обещает опубликовать неизданные произведениями писателя

Сэлинджер не печатался последние 45 лет своей жизни и жил в изоляции от издателей и прессы. Его семья впервые подтвердила: литературный труд автор романа «Над пропастью во ржи» никогда не прекращал, работы готовятся к публикации.
Сын американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера Мэтт впервые подтвердил, что покойный автор романа «Над пропастью во ржи» написал «значительное количество работ», которые до сих пор никогда не показывались публике. Этот материал он и вдова его отца Коллин О’Нил готовят к публикации, рассказал Мэтт Сэлинджер газете The Guardian.
Классик американской литературы умер в 2010 году, оставив после себя небольшую коллекцию произведений. Причем последней изданной работой Сэлинджера стала повесть «16 Хэпворта 1924 года», написанная в 1965 году. В последние годы жизни писатель не печатался — он почти никак не общался с внешним миром, живя в особняке в нью-гэмпширском городке Корниш. В течение многих лет, отмечает The Guardian, ходили слухи, что литератор продолжает писать в стол.
В эксклюзивном интервью британскому изданию сын Сэлинджера Мэтт окончательно подтвердил: заниматься литературным творчеством его отец никогда не переставал. «Все, что он написал, в какой-то момент будет показано», — заверил родственник писателя.
Сэлинджер, по его словам, всегда «изобиловал идеями и мыслями». «Он будет вести машину, и остановится, чтобы что-то написать, посмеяться над собой», — вспоминает Мэтт. Иногда отец читал это ему, иногда нет. К тому же на каждом стуле в доме писателя была тетрадь, рассказал собеседник газеты.
«Он [Сэлинджер] просто решил, что лучшее, что может быть для его работы, — это не общаться с людьми, в частности, с литераторами», — объяснил Мэтт затворничество отца.
Темы и сюжеты историй, которые готовятся к публикации, он не раскрыл. Поздние произведения своего отца Сэлинджер-младший описал как работы «не имеющие линейной эволюции». «Становится ясно, что он следовал [совсем] другой игре», — добавил он. Над подготовкой к публикации неизданного материала Мэтт и Коллин О’Нил, к которым после смерти автора перешли исключительные права на произведения Сэлинджера, работают с 2011 года. При этом к изданию эти труды до сих пор не готовы.
«Он хотел, чтобы я собрал все воедино, и из-за объема работы он знал, что это займет много времени», — заметил Мэтт, напомнив, что его отец был тем, кто почти 50 лет писал не для публикации. «Так что нет ни нежелания [публиковать эти произведения], ни [попыток] защитить [литературный труд отца от общественности]», — пояснил сын писателя. «Как только этот материал будет готов, мы им поделимся», — добавил он, признав однако, что на это уйдут годы. «Я не должен извиняться, но ваши читатели должны знать, мы продвигаемся [в этой работе] так быстро, как можем», — резюмировал собеседник The Guardian.
Джером Дэвид Сэлинджер является автором более 30 изданных произведений. Популярность автору принес опубликованный в 1948 году рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка». Мировую известность писатель получил после выхода в свет в 1951 году романа «Над пропастью во ржи».
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