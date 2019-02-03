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Когда доллар будет стоить 85 рублей?

В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару.

3.02.2019 Нет комментариев
 
Когда доллар будет стоить 85 рублей?

Курс доллара пока резко не растет

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для «Российской газеты»:

— В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару. В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США.
Судя по всему, вопреки своим недавним заявлениям американский регулятор планирует, как минимум, повременить с увеличением процентной ставки, а то и вовсе снизить стоимость кредитования в текущем году. Эта новость существенно повысила привлекательность рубля, взявшего курс на отметку в 65 за доллар, для преодоления которой текущего позитива будет недостаточно.

Поводом для возобновления роста может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара. Иначе рубль продолжит торговаться вблизи новых максимумов, с высоким шансом вновь ослабнуть до уровня в 67 за доллар. Не стоит забывать, что увеличение стоимости сырья поможет лишь в том случае, если американское правительство, разрешив свои внутренние проблемы, не вернется к обсуждению очередных антироссийских санкций. Агрессивная риторика способна отпугнуть инвесторов, которые воспользовались «шатдауном” и пришли на российский рынок.

Рассчитывать на скорое падение российской валюты пока преждевременно: сезонно высокий профицит текущего счета в совокупности с более мягким подходом ФРС будут обеспечивать поддержку курсу до весны, даже в условиях операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом отсутствие свежего позитива на фоне негативных данных из Китая будут подталкивать курс в сторону уровня в 66 рублей за доллар в ближайшее время.

Таким образом, вероятность повторения истории 2016 года, когда биржевой курс рубля в конце января рухнул к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро, крайне мала и не превышает одного процента. Данный сценарий имеет шанс реализоваться лишь в случае возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, сведя на нет все старания ОПЕК+ по балансировке рынка и обрушив цены к уровню 2016 года — 30 долларов за баррель, а также вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов.


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