Выгорели полностью 10 маршруток №11, 14 и 15, возившие пассажиров в Бердске

В ночь на 2 февраля в Бердске сгорел гараж, в котором находились 10 маршрутных «газелей», УАЗ «Патриот», снегоуборочная машина и мопед, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Пожар тушили с помощью пяти цистерн более четырех часов. От транспорта, находившегося в гараже, остались только остовы.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как удалось выяснить «Курьер. среда. Бердск, полностью выгорели микроавтобусы, курсировавшие по городским маршрутам №11, 14 и 15. Сгоревший транспорт принадлежал частному перевозчику Владимиру Луцкину. Он много лет работает на городских маршрутах и зарекомендовал себя как добросовестный предприниматель, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

Ей уже сообщили о происшествии. Надежда Валерьевна сообщила, что ей по-человечески очень жаль Владимира Ивановича, который фактически потерял бизнес. Но, по ее словам, город не останется без общественного транспорта, пассажиры не должны пострадать из-за того, что перевозчик лишился машин.

-У этого перевозчика несколько маршрутов. Но не он один их закрывает, поэтому пассажиры не пострадают. Например, на 15-м маршруте у него одна «Газель», а ходит там еще 18 маршруток. Если одной машины не будет, думаю, остальные будут меньше «отстаиваться» и чаще ходить, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Нятина.

По ее словам, будут пересматривать график движения по «пострадавшим» маршрутам. Для этого в ближайшее время власть организует встречу с перевозчиками, чтобы «отрегулировать этот вопрос, чтобы они его выходы закрывали».

Сгоревшие «Газели» не были новыми, использовались уже несколько лет. Каждую из них можно было оценить в 450 000-500 000 рублей. Но к сумме ущерба стоит добавить сгоревшие УАЗ «Патриот», снегоуборочную машину и мопед. Таким образом, общий ущерб, по предварительным данным, составляет порядка 6 млн рублей.

На месте происшествия сейчас работает дознаватель отдела надзорной деятельности Владимир Леонов. Начальник ОНД по Бердску Николай Степоненков заявил «Курьер. Среда. Бердск», что пока о причине пожара говорить преждевременно — до результатов проверки.

Стоит отметить, что пожарным пришлось нелегко. Во-первых, в ночь, когда возник пожар, на улице стоял 40-градусный мороз. Во-вторых, воду для тушения пожара возили за 100 метров от места ЧП — от дома №32 на ул. Рогачева. В-третьих, улица Новая, где выгорел гараж с транспортом, плотно застроена хорошими коттеджами, а сам гараж непосредственно примыкает к 2-этажному дому. Но ни он, ни соседи не пострадали.

Огонь тушили, напомним, более четырех часов. Сообщение о пожаре поступило в 3.06 в субботу, потушили в 7.26.