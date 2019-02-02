КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю
Продам 1к. ул. Красная Сибирь 95, 79231769751
Продам 1к. ул. Микрорайон 65, 79231769751
Продам студию на ул. Кристальная 5
Продам 1к. ул. Советская 54, 79231769751
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Единая Россия» ищет кандидата на место депутата по округу №20 в Бердске

Участницу «Нового величия» Анну Павликову СК обвинил в создании экстремистского сообщества

Сгорели 10 маршруток, УАЗ «Патриот» и снегоуборочная машина в 40-градусный мороз в гараже Бердска

Путь развития России неверным считают 45% граждан

Ветхую крышу старой 4-этажки перекрывают в центре Бердска

Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске

Морозы ниже -40 ударят в Бердске

Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы

Коммунальная авария: Дыру на магистральном водоводе заварили коммунальщики Бердска

Выросли траты на бензин и еду больше всего в январе у россиян

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Почему самозанятые не выходят из тени, расскажут преподаватели ВШЭ в Бердске

Презентационные занятия будут интересны учителям школ, преподавателям и студентам СПО, старшеклассникам.

2.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
 

Почему самозанятые не выходят из тени, расскажут преподаватели ВШЭ в Бердске

Презентационные занятия будут интересны учителям школ, преподавателям и студентам СПО, старшеклассникам

Приглашаем вас и ваших учеников принять участие в презентационных мероприятиях преподавателей Высшей школы экономики г. Москва 04 февраля 2019 года, в 15.30 по адресу: г. Бердск, ул. Комсомольская, 29,актовый зал, сообщает пресс-служба Экономического лицея Бердска.
Презентации проводят: доктор социологических наук, профессор департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Барсукова С.Ю., тема: ««Самозанятые в России: почему не выходят из тени» и «Образовательная модель НИУ ВШЭ», читает преподаватель ИКВИА ФГН НИУ ВШЭ Лазебная В.С.
Презентационные занятия будут интересны учителям школ, преподавателям и студентам СПО, старшеклассникам.
Подать заявку  на участие можно по адресу: mar_sha74@mail.ru, получить дополнительную информацию можно по номеру: 89139319536 Полей Наталья Владимировна, заместитель директора лицея.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
11 автомобилей, мопед и снегоуборочная машина сгорели ночью в капитальном гараже в Бердске «Единая Россия» ищет кандидата на место депутата по округу №20 в Бердске Участницу «Нового величия» Анну Павликову СК обвинил в создании экстремистского сообщества

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика