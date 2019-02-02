Почему самозанятые не выходят из тени, расскажут преподаватели ВШЭ в Бердске

Приглашаем вас и ваших учеников принять участие в презентационных мероприятиях преподавателей Высшей школы экономики г. Москва 04 февраля 2019 года, в 15.30 по адресу: г. Бердск, ул. Комсомольская, 29,актовый зал, сообщает пресс-служба Экономического лицея Бердска.

Презентации проводят: доктор социологических наук, профессор департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Барсукова С.Ю., тема: ««Самозанятые в России: почему не выходят из тени» и «Образовательная модель НИУ ВШЭ», читает преподаватель ИКВИА ФГН НИУ ВШЭ Лазебная В.С.

Презентационные занятия будут интересны учителям школ, преподавателям и студентам СПО, старшеклассникам.

Подать заявку на участие можно по адресу: mar_sha74@mail.ru, получить дополнительную информацию можно по номеру: 89139319536 Полей Наталья Владимировна, заместитель директора лицея.