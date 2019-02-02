Почему самозанятые не выходят из тени, расскажут преподаватели ВШЭ в Бердске

«Единая Россия» ищет кандидата на место депутата по округу №20 в Бердске
Участницу «Нового величия» Анну Павликову СК обвинил в создании экстремистского сообщества
Сгорели 10 маршруток, УАЗ «Патриот» и снегоуборочная машина в 40-градусный мороз в гараже Бердска
Путь развития России неверным считают 45% граждан
Ветхую крышу старой 4-этажки перекрывают в центре Бердска
Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске
Морозы ниже -40 ударят в Бердске
Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы
Коммунальная авария: Дыру на магистральном водоводе заварили коммунальщики Бердска
Выросли траты на бензин и еду больше всего в январе у россиян