«Единая Россия» ищет кандидата на место депутата по округу №20 в Бердске

14 апреля 2019 состоятся дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Бердск по одномандатному избирательному округу № 20, сообщила пресс-служба местного отделения.

В связи с чем, Местное отделение Партии «Единая Россия» города Бердска информирует о том, что 14 февраля 2019 года состоится предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидата в депутаты Совета депутатов города Бердска по одномандатному избирательному округу № 20 на дополнительных выборах 14 апреля 2019г.

В соответствии со статьей 4 «Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправления», утвержденного решением Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» от 11.12.2018г., в предварительном голосовании имеют право участвовать:

— Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на соответствующих выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления, являющийся членом или сторонником Партии, либо не являющийся членом какой-либо политической партии, не имеющий судимость, не подвергавшийся административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С 04.02.2019г. по 08.02.2019 г. – прием документов и регистрация участников предварительного голосования по адресу г. Бердск ул. Ленина д. 52 кв. 2 (на домофоне).

Для регистрации необходимо представить:

1) копия паспорта гражданина;

2) копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения об образовании;

3) справка с основного места работы или службы с указанием наименования места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата предварительного голосования, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата предварительного голосования — пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), временно неработающий;

4) если кандидат указал в заявлении свою принадлежность к общественному объединению, документ, подтверждающий указанные сведения;

5) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, — копии соответствующих документов:

6) фотография ¾ в электронном виде.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении, кандидат обязан представить лично в Организационный комитет при предъявлении паспорта гражданин, а также оригинала(ов) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения об образовании.

Режим работы организационного комитета по приему документов на участие:

Понедельник-среда: с 10:00 до 12:00

Четверг-пятница: с 15:00 до 17:00

Телефон для справок: 8 (38341) 2-00-87