КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю
Продам 1к. ул. Красная Сибирь 95, 79231769751
Продам 1к. ул. Микрорайон 65, 79231769751
Продам студию на ул. Кристальная 5
Продам 1к. ул. Советская 54, 79231769751
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ветхую крышу старой 4-этажки перекрывают в центре Бердска

Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске

Морозы ниже -40 ударят в Бердске

Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы

Коммунальная авария: Дыру на магистральном водоводе заварили коммунальщики Бердска

Выросли траты на бензин и еду больше всего в январе у россиян

Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска

За снижением тарифа на вывоз мусора делегация из Бердска поедет к региональному оператору

«Аэрофлот» вернул «пьянство» пассажирам экономкласса

В жестком ДТП серьезно пострадали трое из Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Лунная, 11 — нет горячей воды. Авария?

Авария?

1.02.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель г. Бердска:
Лунная, 11 — нет горячей воды. Авария? А ремонтировать начнут только в воскресенье?


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путь развития России неверным считают 45% граждан Артистизмом и вокальными данными блеснули воспитатели в Бердске Ветхую крышу старой 4-этажки перекрывают в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика