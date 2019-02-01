Лунная, 11 — нет горячей воды. Авария?

Ветхую крышу старой 4-этажки перекрывают в центре Бердска
Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске
Морозы ниже -40 ударят в Бердске
Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы
Коммунальная авария: Дыру на магистральном водоводе заварили коммунальщики Бердска
Выросли траты на бензин и еду больше всего в январе у россиян
Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска
За снижением тарифа на вывоз мусора делегация из Бердска поедет к региональному оператору
«Аэрофлот» вернул «пьянство» пассажирам экономкласса
В жестком ДТП серьезно пострадали трое из Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске