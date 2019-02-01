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Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы

глава государство Николас Мадуро назвал спикера парламента Хуана Гуаидо «марионеткой Вашингтона». В Кремле разделяют его позицию.

1.02.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы

Николас Мадуро(слева) и Владимир Путин

Кремль считает Хуана Гуаидо спикером парламента Венесуэлы и не признает его в статусе президента, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле», — напомнил он.

Провозгласивший себя президентом Гуаидо заявил, что направил послание в Китай и Россию. Он также высказал мнение, что Москве и Пекину выгодно изменение экономической модели Венесуэлы.

В Кремле пока письмо не получали, но обещали ознакомиться с ним, если оно поступит.
Европарламент признал Гуаидо «легитимным временным президентом» страны и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза.

Гуаидо уже поддержали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

При этом Мадуро назвал Гуаидо «марионеткой Вашингтона». В Москве разделяют его позицию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова помочь наладить диалог между законным президентом и оппозицией.

Также в поддержку Мадуро выступили Китай, Турция и ряд других государств.
В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента. Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

 

Источник:РИА Новости


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