Москва не признает Гуаидо президентом Венесуэлы

Кремль считает Хуана Гуаидо спикером парламента Венесуэлы и не признает его в статусе президента, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле», — напомнил он.
Провозгласивший себя президентом Гуаидо заявил, что направил послание в Китай и Россию. Он также высказал мнение, что Москве и Пекину выгодно изменение экономической модели Венесуэлы.
В Кремле пока письмо не получали, но обещали ознакомиться с ним, если оно поступит.
Европарламент признал Гуаидо «легитимным временным президентом» страны и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза.
Гуаидо уже поддержали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.
При этом Мадуро назвал Гуаидо «марионеткой Вашингтона». В Москве разделяют его позицию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова помочь наладить диалог между законным президентом и оппозицией.
Также в поддержку Мадуро выступили Китай, Турция и ряд других государств.
В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента. Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
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