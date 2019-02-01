Коммунальная авария: Дыру на магистральном водоводе заварили коммунальщики Бердска

Сегодня, 1 февраля, замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что дефект на магистральном водоводе, из-за которого произошел потоп возле школы №13 в Микрорайоне, устранен.

-31 января в час дня аварию устранили, сейчас система стоит на промывке до момента, пока пробы воды не будут соответствовать нормам СанПиН. Ориентировочно, в понедельник (4 февраля — прим. ред.) запустим на постоянную схему водоснабжения, — прокомментировал Александр Алексеенко.

До трескучих морозов коммунальщики Бердска успели в ручную докопаться до трубопровода, пролегающего в земле на глубине трех метров. В ширину работники КБУ прокопали около пяти метров. Обнаружив место аварии, сотрудники коммунальной службы установили катушку и заварили дефект.

Ранее Алексеенко рассказывал о том, что к раскопкам нельзя было приступить сразу, так как вблизи места прорыва пролегали кабельные высоковольтные сети.

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне вода фонтаном выливалась наружу из-под земли, залив окрестные дворы, проезды и школьную территорию. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко, прорвало ровно в том же месте, где в декабре 2018 года произошла серьезная коммунальная авария, оставившая на несколько часов без воды практически весь город.

В декабре прошлого года ремонт магистрального трубопровода затянулся из-за пролегающего рядом с водосетью электрокабеля. Чтобы его не повредить, рабочим КБУ пришлось в ручную раскапывать землю, чтобы заменить 1,6 метров трубы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что город должен менять ежегодно порядка 38 км всех труб. Но денег на это нет. Поэтому Бердская власть инициирует вопрос создания национального проекта по замене коммуникаций по всей России.