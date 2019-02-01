Выросли траты на бензин и еду больше всего в январе у россиян

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита. Тогда как в специализированных магазинах алкогольной продукции он, напротив, после праздников несколько снизился. Об этом свидетельствует статистика одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском». С ней ознакомились «Известия». По словам экспертов, такая динамика обусловлена в том числе ростом НДС. Что касается бензина, повышение цен на него в январе находилось в пределах допустимых 1,7%, но сильнее подорожать могли сопутствующие товары.

Бензин не поехал

«Такском» проанализировал продажи товаров в России в январе этого года. Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года. Хотя стоимость 1 л бензина за этот период изменилась не очень значительно и в январе составила в среднем по стране 47 рублей. А вот по сравнению с началом прошлого года средний чек на АЗС увеличился на 14%. Продажи топлива за год упали на 12%, его цена выросла более чем на 10%.

Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко пояснил «Известиям», что годовые данные о росте цен на бензин совпадают с официальной статистикой Росстата, который фиксировал их повышение в рознице на 9,6%. Этот показатель в два раза больше значения инфляции за 2018 год, подчеркнул эксперт.

Григорий Сергиенко напомнил, что в мае прошлого года правительство предприняло меры для стабилизации ситуации на топливном рынке: были снижены акцизы, а нефтяники в ответ заморозили розничные цены.

В сентябре они снова поднялись на 10%. Достигнутая на совещании 31 октября у вице-премьера Дмитрия Козака договоренность с нефтяными компаниями предусматривала их обязательство не повышать топливные цены до 31 марта 2019 года сверх установленных показателей, которые примерно соответствовали июньским котировкам. Отступить от этого условия было разрешено только в январе, чтобы компенсировать компаниям убытки от повышения НДС.

В «Такскоме» увеличение среднего чека на АЗС объясняют в том числе ростом продаж сопутствующих товаров, на которые приходится 40% оборота автозаправочных станций. Например, на кофе автомобилисты стали тратить на 20% больше — 130 рублей в среднем по стране.

30 января вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост цен на бензин соответствует договоренностям правительства с нефтяниками. В январе 2019 года он не должен был превышать 1,7%.

Дешевле только дома

Также в январе 2019 года вырос средний чек в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%, до 750 рублей (в сравнении с декабрем 2018-го). Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита — на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах — на 2%, до 519 рублей.

Это не значит, что алкоголь не подорожал. В «Такскоме» пояснили: уменьшение показателя связано с тем, что в декабре прошлого года россияне закупались спиртными напитками в ожидании праздников. То есть спрос был повышенным. В январе продажи пошли на спад и значение среднего чека снизилось.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин отметил, что с начала 2019 года алкоголь, как и часть других товаров, несколько подорожал из-за увеличения НДС с января на 2 п.п.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков также отметил, что цены на продовольственные товары повысились из-за увеличения НДС с начала 2019 года, роста стоимости электроэнергии и общего повышения инфляции. Других предпосылок на рынке нет, поведение россиян не изменилось, подчеркнул он.

Что касается ресторанов, по словам аналитика консалтинговой компании Restcon Елены Перепелицы, увеличение среднего чека связано прежде всего с ростом цен на продукты питания, аренду и коммунальные платежи. При этом пока граждане не стали ходить чаще в заведения общепита, отметила эксперт. По ее словам, даже в новогодние праздники россияне вели себя менее активно, чем в прошлом году.

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