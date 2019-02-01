«Аэрофлот» вернул «пьянство» пассажирам экономкласса

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала возвращение бесплатных алкогольных напитков для пассажиров экономического класса. Речь идет о рейсах продолжительностью более трех часов.

Авиакомпания «Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе с 1 февраля. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«С 1 февраля [вернем] пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов [продолжительностью] от трех часов», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что это «возвращение сервиса, который был раньше». Также, по его словам, пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него войдут тапки, маска, беруши.

«Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества [шампанское] Drappier», — добавил он.

Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре 2018 года, сообщал сайт Frequentflyers.ru.

«Аэрофлот» отменил алкогольные напитки на дальних рейсах (длительностью более шести часов) в 2010 году. Для начала компания провела эксперимент, с февраля по май отменив продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, «на которых, как правило, наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете».

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