За снижением тарифа на вывоз мусора делегация из Бердска поедет к региональному оператору

Много вопросов задали вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову на заседании членов общественной палаты Бердска 31 января. После того, как он кратко рассказал общественникам о новых правилах сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

— Многоквартирные дома так и не встретились с региональным оператором. Изначально встречались ТСЖ, юридические лица, а МКД остались в стороне. Сейчас получается такая ситуация, что каждый старается отстоять свои интересы. Общество бурлит. Мы, конечно, понимаем, что закон федеральный. Но тем не менее, чтобы интерпретировать его на территории нашей области, Совет депутатов областной принял 9 постановлений. Я изучила эти документы. Департамент по тарифу нам предложил тариф в 92 рубля и норматив. Вот это людей больше всего и беспокоит, что нам проще платить по факту, но нас никто не слышит. Чтобы как-то смягчить это обстоятельство, нам сказали, что в Москву сделали запрос, и якобы, без НДС тариф будет 77 рублей. Но сегодня мы так и не поняли, пришел этот ответ или нет, — обратилась к Захарову председатель совета домов Татьяна Ощепко.

Автор видео Галина Панчева



Татьяна Ощепко подчеркнула, что члены совета домов обращались в областной совет депутатов, потому что он принял поправки — именно норматив и тариф. Татьяна Анатольевна привела пример, что председатель ОНФ РФ сказала на телевидении, что они отслеживают всю ситуацию, и что если где-то в регионах приняты «космические суммы», 200% и более, они принимают меры — указывают на понижение. Если регоператор не согласен, то находят нового регоператора на этой территории. Работает ли наш ОНФ в этом плане? — спросила общественница.

— Есть ситуация, которая больше всего возмутила жителей МКД. Управляющая компания подготовила договор, что коли она будет начислять жителям, ей давайте деньги за эту услугу. Регоператор сказал, что не даст ничего, и пусть они за это берут деньги с жителей МКД. Получается, что у нас уже будет тариф не 92 рубля, а плюс 10% — это уже будет третий вопрос, — сказала Ощепко.

Татьяна Анатольевна выразила благодарность «Курьер. Среда. Бердск» и порталу ЖКХ, за то, что они освещают «мусорную» тему.

— По поводу НДС. По 131 ФЗ глава муниципалитета отвечает за все, что происходит в Бердске. И он не бездействует. Задача администрации не протестовать и нагнетать, а проработать, как все лучше сделать. Как лучше решить проблему. Создана рабочая группа. Ее возглавляет глава, я ее зам. Мы не далее как вчера собирались этой рабочей группой и обсуждали вопросы, в том числе касающиеся оплаты. У нас есть договоренность. Завтра к регоператору выезжает группа. Ее будет возглавлять начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина, и поедут четыре представителя УК: Перфилов, Борзенков, Яковченко, Гусев. Будут обсуждать систему оплаты и решать этот вопрос, — рассказал Владимир Захаров.

Автор видео Галина Панчева



По словам Владимира Николаевича, он надеется на то, что переговоры с региональным оператором будут эффективными.

В правительстве России решается вопрос об изменении ставки НДС именно по мусору, отметил Захаров. Ее хотят обнулить, чтобы снизить плату для жителей.

— Что касается обращения в Заксобрание. Об этом я знаю и хочу сказать, что департамент по тарифам, который определил это тариф в 92 рубля, и Заксобрание не имеют между собой ничего общего. Заксобрание не руководит департаментом, который этот тариф устанавливает. Это совершенно разные структуры, — акцентировал Владимир Николаевич.