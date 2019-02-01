Что изменилось в жизни россиян с февраля 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2019 года и коснутся многих россиян.

Индексация ежемесячных выплат

1 февраля в России проиндексируют федеральные выплаты льготникам на уровень инфляции за 2018 год — 4,3%.

В частности, повысят размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам и Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Также в России проиндексируют компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, а также ежемесячные денежные выплаты и ежегодную денежную компенсацию инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Проиндексируют единовременное пособие и беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряд других выплат. Всего же социальные выплаты проиндексируют более 15 млн человек. На эти средства направлено 25,9 млрд рублей.

Действующее законодательство предусматривает, что социальные выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Определение коэффициента индексации возложено на правительство России. По данным Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2018 года к декабрю 2017-го составил 104,3%. Исходя из этого значения был определен коэффициент индексации в размере 1,043.

Новые обязанности нотариусов

С 1 февраля нотариусы должны представлять в Росреестр в электронном виде документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в день совершения операции. Эта услуга будет бесплатной для граждан.

Если по независящим от него причинам он не может предоставить документы в электронном виде, то у него есть два рабочих дня сдать все документы на бумаге.

Ранее нотариусы могли подавать документы на государственную регистрацию, но делали это в качестве дополнительной услуги.

Регистрация в ФНС иностранных интернет-компаний

До 15 февраля иностранные компании и организации-посредники, которые оказывают электронные услуги российским налогоплательщикам и ведут с ними взаиморасчеты, должны подать заявление о постановке на учет в налоговые органы.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с начала 2019 года.

Ранее иностранные компании были обязаны уплачивать НДС в рамках оказания электронных услуг при заключении сделок с физическими лицами. С этого года требование по уплате иностранной компанией НДС при оказании электронных услуг распространяется также на сделки с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Завершение «амнистии капиталов»

28 февраля истекает срок проведения второго этапа добровольного декларирования имущества и счетов за рубежом, так называемой амнистии капиталов.

В обмен заявившие освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. При этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требуется. Граждане, уже подавшие декларацию на первом этапе, могут сделать это повторно.

Первый этап «амнистии капиталов» прошел в России в 2015–2016 годах. По данным Минфина, тогда было подано 7,2 тыс. деклараций.

Запуск Системы быстрых платежей

На 28 февраля планируется полноценный запуск Системы быстрых платежей: она позволит мгновенно переводить деньги между счетами и картами в разных банках по номеру телефона. На первом этапе сервис заработает только для переводов между физическими лицами. Но его обещают активно развивать, в частности, планируется запустить переводы в адрес госорганов и юридических лиц.

Кроме того, в систему хотят встроить возможность использования QR-кода — его можно будет сканировать для переводов, совершаемых физлицами в адрес юридических лиц.

С 28 января система работает в тестовом режиме, пока к ней присоединились 12 банков.

Разрешение на строительство на землях ИЖС и СНТ

До 28 февраля 2019 года включительно владельцы садового земельного участка (СНТ) и земель индивидуального жилого строительства (ИЖС), на которых до 4 августа 2018 года (когда заработали поправки в Градостроительный кодекс) начато строительство или реконструкция недвижимости, но они пока не завершены, должны направить уведомление в орган местного самоуправления. Вместе с тем, как пояснили ТАСС в Росреестре, до начала марта 2019 года уведомление может не потребоваться, если строительство уже завершено и здание нужно поставить на кадастровый учет. В этом случае собственник может успеть все сделать по упрощенной процедуре. Главное, чтобы высота строения не превышала 20 м и трех наземных этажей. Теперь в принципе уже нельзя будет зарегистрировать четырехэтажный дом.

После 1 марта все возведенные частные дома в случае отсутствия сведений в Росреестре будут автоматически считаться самостроем, и органы местного самоуправления могут требовать через суд снести строение. При этом демонтаж дома производит собственник земли за свой счет. Признать строение законным, если оно не было зарегистрировано до 1 марта, можно через суд, но это долгая и сложная процедура, которая не всегда может увенчаться победой истца, пояснил ТАСС генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

Источник: ТАСС