За снижением тарифа на вывоз мусора делегация из Бердска поедет к региональному оператору
«Аэрофлот» вернул «пьянство» пассажирам экономкласса
В жестком ДТП серьезно пострадали трое из Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
Известные писатели приедут на всероссийский книжный фестиваль в Бердск
Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта
Трамп выведет войск из Афганистана при условии договоренности с талибами
Что изменилось в жизни россиян с февраля 2019 года
Пригрозил разорвать договор частным перевозчикам вице-мэр Бердска
Врачей заподозрили в продаже лекарства от рака на черном рынке