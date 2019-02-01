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Трамп выведет войск из Афганистана при условии договоренности с талибами

Президент США заявил о том, что впервые идут серьезные переговоры о мирном урегулировании с талибами.

1.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трамп выведет войск из Афганистана при условии договоренности с талибами

Трапм обещает вывести войска из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.

«Впервые они (талибы — ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые», — заявил Трамп журналистам.

Ранее власти США сообщили о «значительном прогрессе» на переговорах между американскими представителями и талибами. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что достигнуты примерные договоренности об урегулировании, но талибы этого пока не подтвердили.

Источник: РИА Новости


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