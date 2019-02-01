Снизить тарифы на вывоз мусора обещает власть

Снижение тарифа на вывоз коммунальных отходов можно обеспечить за счет раздельного сбора мусора, считают в Минприроды. Переход на отдельные контейнеры для сухих и органических отходов планируется осуществить до конца года.

Министерство природных ресурсов и экологии ​разработало меры, которые могут позволить снизить тарифы на вывоз мусора на треть. Об этом говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами. Заседание комиссии, посвященное переходу на новую сис​тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошло в правительстве днем в четверг, 31 января.

Среди мер, которые предлагает Минприроды в рамках перехода на новую систему, — значительное уменьшение платежа за обращение с ТКО для населения. По оценке министерства, снижение тарифов на вывоз мусора, которые устанавливают региональные операторы по обращению отходов, может составить до 30% от действующих значений.

С начала февраля в рамках проходящей реформы по обращению с ТКО в квитанциях за оплату коммунальных услуг в большинстве регионов вывоз мусора будет выделен в отдельную строку; ранее этот платеж был включен в общую сумму коммунальных услуг. Вывоз мусора будет обходиться примерно в 120–130 руб. на человека в месяц, говорил вице-премьер Алексей Гордеев 14 января.

«Сортируешь мусор —​ меньше платишь»

Уменьшить платеж возможно в том числе за счет раздельного сбора сухих (пластик, бумага, стекло и металл) и мокрых (преимущественно органические) отходов.

«Перспективу вижу в том, чтобы вывоз сухих отходов для жителей стал бесплатным с учетом, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны (на переработку. — РБК)», — заявил Гордеев на заседании правкомиссии. Мокрые отходы будут утилизироваться по специальным технологиям», — добавил он. Гордеев отметил, что сухие отходы — это востребованное сырье, которое улучшает экономику работы и региональных операторов, и комплексов по переработке мусора, поэтому в будущем тариф для населения по таким отходам, собранным раздельно, будет снижен. «Лучше сортируешь —​ меньше платишь», — пояснил вице-премьер, отметив, что главная задача — вовлечь людей в этот процесс и сделать их активными участниками новой системы.

В ходе заседания Гордеев также заявил, что переход на два вида контейнеров должен состояться до конца 2019 года, при этом вывоз сухого мусора, предназначенного для переработки, должен быть бесплатным для населения.

Раздельный сбор мусора практикуется во многих странах Европы и считается более экологичным, но в России такая практика пока не распространена. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал РБК, что контролировать раздельный сбор мусора поручат региональным операторам. Они же получат право оборудовать камерами подъезды или придомовые площадки, чтобы отслеживать, кто нарушает правила. «Региональные операторы будут это все делать. Вплоть до того, что будут ставиться камеры, как в европейских странах, как везде», — сказал министр. Однако, по его мнению, о штрафах для нарушителей говорить пока рано — сначала надо внедрить саму систему раздельного сбора отходов.

В Минприроды считают, что планировать переход на раздельный сбор мусора надо только в тех регионах или населенных пунктах, где это экономически целесообразно, например в крупных городах.

Операторы получат льготы, регионы — методики

Еще одна из мер, которая может способствовать снижению тарифов на вывоз мусора, — введение налоговых льгот для региональных операторов. По словам замминистра природы Владимира Логинова, правительство ведет работу по освобождению компаний, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов от НДС и налога на прибыль. Замминистра финансов Андрей Иванов добавил, что 24 января Минфин внес соответствующий законопроект в правительство.

​Минприроды также обращает внимание, что в нескольких регионах России необходимо скорректировать методику расчета накопления мусора, для чего нужно рассмотреть вариант перехода на систему сбора мусора по фактическому накоплению контейнеров. Кобылкин подчеркнул, что из-за некорректных нормативов в контейнерах накапливается слишком много отходов, а региональный оператор не может получить оплату фактического объема вывезенных отходов. Новую систему сбора предлагается протестировать в сельских районах, а затем ввести на остальных территориях.

Переход на новую схему обращения с мусором начался в России 1 января 2019 года. Согласно схеме, в каждом субъекте России должен появиться оператор, в задачи которого будет входить сбор и утилизация мусора. В правительстве считают, что это позволит контролировать все этапы обращения отходов — от сбора до утилизации. Кроме того, в рамках реформы в каждом регионе будут созданы карты с описанием всех объектов инфраструктуры по утилизации и переработке отходов.

По данным Минприроды, которые на заседании правительственной комиссии представил Кобылкин, на новую систему перешли более 80% российских регионов. Исключение составили 15 регионов, сейчас «с ними идет работа», передает РБК.

В Бердске переход на новую схему вывоза мусора сопровождался скандалами и заваленными отходами контейнерными площадками. После того, как в городе открылось представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск», ситуация значительно улучшилась, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».