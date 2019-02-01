420 новых рабочих мест создали за год в Бердске

Формирование инвестиционного климата, благоприятного для бизнеса и привлекательного для внутренних и внешних инвесторов, является стратегической целью инвестиционной политики горадминистрации Бердска.

По словам начальника управления экономического развития Юлии Бадриной, основными стратегическими документами города являются генеральный план развития Бердска на 25 лет и стратегия социально-экономического развития города до 2013 года. В настоящее время завершены три этапа разработки генерального плана Бердска, приступили к разработке стратегии, отметила Бадрина.

Вырос объем производства и инвестиций

Прошедший 2018 год для города сложился благоприятно. Благодаря многоотраслевому характеру экономики города наблюдается положительная динамика основных показателей. Объем промышленного производства вырос почти на 7,5%, строительно-монтажных работ — более 13%, инвестиций в основной капитал — около 8%, оборот потребительского рынка — более 7%, количество перевезенных грузов увеличено на 2,4%.

Достижение высоких показателей социально-экономического развития невозможно без привлечения инвестиционного потенциала предпринимательского сообщества. По показателю инвестиций в основной капитал на душу населения в абсолютных величинах Бердск по итогам 9 месяцев прошлого года среди городских округов занимает 2 место и входит в десятку по показателям темпа роста.

Проектов на 3,5 млрд рублей

На разных этапах в городе реализуется 24 инвестиционных проекта на период с 2013 по 2025 годы с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

Автор видео Галина Панчева



Ключевым биотехнологическим проектом является развитие производства импортозамещающих препаратов на базе предприятия «Сиббиофарм».

На территории бердского рынка завершено строительство крытого сельхозпавильона площадью около 4000 кв. м. с оборудованием в нем овощехранилища.

Компания «Нотис» изготовила и запустила линию упаковки шоколадных конфет с системой подающих конвейеров, которой нет аналогов в России.

Лаборатория современного здоровья ввела в эксплуатацию таблетное производство косметической продукции и спортивное питание. БЭМЗ ввел в эксплуатацию 5-этажный корпус санатория «Рассвет», санаторий «Сибиряк» строит экопарк.

Инновационным производством в городе заняты 11 предприятий. Доля инноваций в объеме отгруженной продукции составляет более 11%. Примером инновационного развития является компания «Виртекс», которая в настоящее время выпускает более 150 наименований под тремя активно развивающимися брендами. На предприятии осуществлена газификация производственной площадки, запущены производственные линии в рамках запуска новых линеек продуктов, отметила Бадрина.

Динамично развивается фабрика обоев «Элизиум». Благодаря расширению производства и внедрению новых технологических линий обойный ассортимент фабрики постоянно обновляется и в настоящее время составляет более 1000 артикулов.

Фабрика «Обувь России» с 2017 года выпускает более 20 новых моделей из сверхлегкого материала, производственные мощности предприятия увеличены до 360 000 пар в год.

Строим дороги, покупаем автобусы

Администрация города во взаимодействии с региональным правительством продолжила работу по привлечению инвестиций в рамках действующих программ всех уровней и приоритетных проектов.

— В целом в Бердске к реализации предусмотрены 63 программы всех уровней и приоритетных проектов. С целью обновления жилого фонда и создания качественной среды обитания для жителей нами используются ресурсы региональной и муниципальной программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В 2018 году расселен дом №118 по ул. Ленина. Это 27 семей. В рамках реализации единой государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году приобретены 20 квартир для бывших воспитанников детских домов. При поддержке правительства Новосибирской области начата реализация инвестиционных проектов объектам образования — строительства детсада и школы в микрорайоне Южном, подчеркнула Юлия Олеговна.

В декабре прошлого года для муниципального автопредприятия было приобретено два новых автобуса марки ПАЗ, общей вместимостью 43 человека каждый.

Второй год Бердск принимает участие в федеральных проектах. Завершена работа по благоустройству семи дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы ул. Лунная и Островского.

Новые предприятия — новые рабочие места

Инвестиционная активность и реализация мероприятий ключевых проектов программ позволили создать в 2018 году 420 новых рабочих мест, из них 91 — в сфере производства.

Открыто 44 предприятия, в том числе 18 — в промышленности.