Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске
Пикетчика, стоявшего у мэрии с плакатом «Путин, мы прорвемся», могут оштрафовать на 1000 рублей или арестовать на 15 суток. Бердчанин не является сторонником какой-либо партии или движения. Он — одиночка.(ВИДЕО, ФОТО)
Бердчанина Бориса, который накануне вечером устроил одиночный пикет перед крыльцом мэрии Бердска привлекут к административной ответственности. Сжигание покрышки, которое он устроил в 22.00 в четверг, 31 января, подпадает под статью 20.2 КоАП «мелкое хулиганство».
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области, в отделе МВД по Бердску на Бориса составят административный протокол, поскольку он совершал противоправные действия в общественном месте. Канистра с бензином, из которой он облил покрышку и фанерный плакат с надписью «Путин, мы прорвемся», представляла угрозу окружающим.
В четверг вечером он приехал к площади Горького, где запланировал пикет с огнем, на собственном ВАЗе. Канистру с бензином вытащил из багажника. Но минут 20 у него не получалось зажечь установленную «инсталляцию».
Канистру с бензином Борис приготовил заранее
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одиночным пикетом и поджогом покрышки Борис выражал свое несогласие с политикой действующей власти. Бердчанин против роста тарифов в ЖКХ, повышения НДС, цен на бензин, падения уровня жизни россиян.
Автор видео Анастасия Солодкова
Напомним, что это вторая акция подобная акция Бориса и второй протокол об административном нарушении. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый раз он вышел на площадь в воскресенье, 13 января. Ровно в полдень он сжег две покрышки. И взял в руки плакат с надписью «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало». В тот же день его доставили в бердскую полицию, где составили протокол за мелкое хулиганство, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Могу сказать относительно пикета: в данном случае полиция не усмотрела нарушений. Он мог стоять в одиночном пикете. Но нарушил общественный порядок в общественном месте — поджег покрышки, — пояснил дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.
Борис пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что вырает публично исключительно собственное мнение, ни в какой партии или движении не состоит. На протест, говорит, его сподвигла «сама жизнь».
Покрышка и фанера загорелись к приезду полиции
Первая попытка зажечь покрышку
Буквы на плакате плохо читались
справка
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, — влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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