КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1к. ул. Красная Сибирь 95, 79231769751
Продам 1к. ул. Микрорайон 65, 79231769751
Продам студию на ул. Кристальная 5
Продам 1к. ул. Советская 54, 79231769751
Продам 1к. ул. Рагачева 16, 79231769751
Продам 2-ю квартиру в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Выросли социальные пособия с 1 февраля в России

Чиновников научат вести соцсети и анонимные телеграм-каналы

Ветхую крышу старой 5-этажки перекрывают в центре Бердска

Пенсии военных перевели на карту «Мир»

Строительство нового ДК в Новом поселке рассматривает совет по инвестициям в Бердске

Интернет могут отключить в России из-за давления Запада

Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске

Путь развития России неверным считают 45% граждан

Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска

Средний чек за коммуналку вырос на 7% в 2018 году

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске

Пикетчика, стоявшего у мэрии с плакатом «Путин, мы прорвемся», могут оштрафовать на 1000 рублей или арестовать на 15 суток. Бердчанин не является сторонником какой-либо партии или движения. Он — одиночка.(ВИДЕО, ФОТО)

1.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Поджигателя покрышки против власти Путина накажут за хулиганство в Бердске

Борис 20 минут не мог зажечь «инсталляцию»

Бердчанина Бориса, который накануне вечером устроил одиночный пикет перед крыльцом мэрии Бердска привлекут к административной ответственности. Сжигание покрышки, которое он устроил в 22.00 в четверг, 31 января, подпадает под статью 20.2 КоАП «мелкое хулиганство».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области, в отделе МВД по Бердску на Бориса составят административный протокол, поскольку он совершал противоправные действия в общественном месте. Канистра с бензином, из которой он облил покрышку и фанерный плакат с надписью «Путин, мы прорвемся», представляла угрозу окружающим.

В четверг вечером он приехал к площади Горького, где запланировал пикет с огнем, на собственном ВАЗе. Канистру с бензином вытащил из багажника. Но минут 20 у него не получалось зажечь установленную «инсталляцию».

Поджигателя покрышки против власти Путина накажут за хулиганство в Бердске

Канистру с бензином Борис приготовил заранее

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одиночным пикетом и поджогом покрышки Борис выражал свое несогласие с политикой действующей власти. Бердчанин против роста тарифов в ЖКХ, повышения НДС, цен на бензин, падения уровня жизни россиян.

Автор видео Анастасия Солодкова

Напомним, что это вторая акция подобная акция Бориса и второй протокол об административном нарушении. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый раз он вышел на площадь в воскресенье, 13 января. Ровно в полдень он сжег две покрышки. И взял в руки плакат с надписью «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало». В тот же день его доставили в бердскую полицию, где составили протокол за мелкое хулиганство, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Могу сказать относительно пикета: в данном случае полиция не усмотрела нарушений. Он мог стоять в одиночном пикете. Но нарушил общественный порядок в общественном месте — поджег покрышки, — пояснил дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Борис пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что вырает публично исключительно собственное мнение, ни в какой партии или движении не состоит. На протест, говорит, его сподвигла «сама жизнь».

Поджигателя покрышки против власти Путина накажут за хулиганство в Бердске

Покрышка и фанера загорелись к приезду полиции

Поджигателя покрышки против власти Путина накажут за хулиганство в Бердске

Первая попытка зажечь покрышку

Поджигателя покрышки против власти Путина накажут за хулиганство в Бердске

Буквы на плакате плохо читались

справка

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, — влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Выросли социальные пособия с 1 февраля в России Чиновников научат вести соцсети и анонимные телеграм-каналы Ветхую крышу старой 5-этажки перекрывают в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика