Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске

Бердчанина Бориса, который накануне вечером устроил одиночный пикет перед крыльцом мэрии Бердска привлекут к административной ответственности. Сжигание покрышки, которое он устроил в 22.00 в четверг, 31 января, подпадает под статью 20.2 КоАП «мелкое хулиганство».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области, в отделе МВД по Бердску на Бориса составят административный протокол, поскольку он совершал противоправные действия в общественном месте. Канистра с бензином, из которой он облил покрышку и фанерный плакат с надписью «Путин, мы прорвемся», представляла угрозу окружающим.

В четверг вечером он приехал к площади Горького, где запланировал пикет с огнем, на собственном ВАЗе. Канистру с бензином вытащил из багажника. Но минут 20 у него не получалось зажечь установленную «инсталляцию».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одиночным пикетом и поджогом покрышки Борис выражал свое несогласие с политикой действующей власти. Бердчанин против роста тарифов в ЖКХ, повышения НДС, цен на бензин, падения уровня жизни россиян.

Автор видео Анастасия Солодкова

Напомним, что это вторая акция подобная акция Бориса и второй протокол об административном нарушении. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый раз он вышел на площадь в воскресенье, 13 января. Ровно в полдень он сжег две покрышки. И взял в руки плакат с надписью «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало». В тот же день его доставили в бердскую полицию, где составили протокол за мелкое хулиганство, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Могу сказать относительно пикета: в данном случае полиция не усмотрела нарушений. Он мог стоять в одиночном пикете. Но нарушил общественный порядок в общественном месте — поджег покрышки, — пояснил дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Борис пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что вырает публично исключительно собственное мнение, ни в какой партии или движении не состоит. На протест, говорит, его сподвигла «сама жизнь».

справка

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, — влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.