Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска

Большой ажиотаж возник по вопросу о новой системе обращения с твердыми бытовыми отходами на заседании общественной палаты 31 января в Бердске. У общественников была масса вопросов.

Член общественной палаты Наталья Слесарева рассказала, что в Юго-Восточном микрорайоне малая часть жителей заключила договоры на вывоз мусора, большая часть против этого.

— Два года мы могли доверять администрации. Сейчас не на кого положиться. Значит надо брать все в свои руки. Значит, мы будем действовать в этом плане. Мое предложение: давайте устроим общественное слушание с жителями, которые высказали бы свое мнение — литры, килограммы, цена. Это квартира. В частном секторе такого мусора не будет, сколько идет в квартирах, — возмущалась Слесарева.

Спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин поинтересовался у Слесаревой, читала ли она закон и девять постановлений Заксобрания, изучала ли все это с карандашом в руках. Та ответила, что смотрела. И на вопрос, обнаружила ли что-либо в нем, Слесарева ответила отрицательно.

— Я уверяю вас, что там на каждой странице по два замечания. У меня лично вопросов масса. Если не читали вопросов море, если прочитали, вопросов еще больше. Так вот, на ваших комитетах задавайте свои вопросы. Собирайтесь, решайте. Не сможете решить, приходите. Никто не отказывается обсуждать. Но разбираться надо, — подчеркнул Бадьин.

Валерий Георгиевич предоставил общественникам информацию о своих личных подсчетах мусора.

— С 15 ноября по сегодняшний день, у меня дочка, три человека, и мы с женой, у нас две квартиры. И я веду учет. Я безменчик купил китайский. До трех знаков учитывается. Довожу: среднее потребление максимум 800 граммов на человека в день, — отметил спикер.

Валерий Георгиевич подчеркнул, что в новом законе нужно разбираться, но не на заседании общественной палаты.

К разговору подключился мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



— Если кто-то хочет заниматься популизмом, выберите другую площадку, — обратился к общественникам мэр. — Для того, чтобы работать с людьми и говорить об общественных слушаниях, то во-первых, их нужно готовить. Мы сейчас с вами находимся в здании школы. В которой люди каждый день приходят на работу. Но каждый день перед своим уроком пишут план. Они готовятся к встрече с учениками. А мы привыкли заниматься популизмом — выйти и сказать: ату, администрация. А давай теперь здесь соберем большой сход. Я приведу пример из истории. Городской сход готовился старостами улиц. Это из истории. Я ничего не придумал. Но заниматься популизмом мне в этом случае не интересно. Мы сказали, что есть рабочая группа. Есть комитеты. Есть у нас партии. У партий есть свои профильные комитеты. Так давайте дуть в одну дудку. Не сход — самоцель, где кто больше будет кричать или мериться мышцами. Нужно собрать рабочие группы: кто-то приведет пример, как трехзначным или пятизначным бизменом мерил, кто-то возьмет и почитает документы. Вопросы есть, это бесспорно. Их нужно решать. Есть такое понятие, как «социальный лифт».

Общество начинает поднимать вопросы на всех уровнях: политических, административных, общественных. Одновременно мы должны быть объективными, справедливыми. И ясно понимать: чего мы хотим. Не искать крайнего, а знать, чего мы хотим, и как этого добиться, — призвал общественников Шестернин.





