В точках продают разбавленный спирт 10 руб. за 50 мл + закуска. Где полиция?

Выросли социальные пособия с 1 февраля в России
Чиновников научат вести соцсети и анонимные телеграм-каналы
Ветхую крышу старой 5-этажки перекрывают в центре Бердска
Пенсии военных перевели на карту «Мир»
Строительство нового ДК в Новом поселке рассматривает совет по инвестициям в Бердске
Интернет могут отключить в России из-за давления Запада
Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске
Путь развития России неверным считают 45% граждан
Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска
. Думаете, полиция об этом не знает? Знает, и почему не прикрывает…
Почему не прикрывает….может как раз и прикрывает эту точку
6 1
Про гаражи на Черемушках, торгующие «спиртяжкой», как это пойло ласково называют посетители алкоточки, не знает только ленивый.
А полиция пьяненьких периодически на выходе ловит для выполнения плана по задержанным в алкогольном состоянии в общественном месте.
0 1
Эка невидаль — весь город в закладках.
0 1
Где полиция?
Знает, и почему не прикрывает…
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/01/403982-v-tochkax-prodayut-razbavlennyj-spirt-10-rub-za-50-ml-zakuska-gde-policiya
Вы недавно в России?
Еще не разобрались как здесь все устроено?
Успехов вам в постижении устройства российской жизни…..
2 0
Сейчас как в старину, каждый со своей делянки кормится. Пчёлы против мёда? Сомнительно
1 0