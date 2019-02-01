В точках продают разбавленный спирт 10 руб. за 50 мл + закуска. Где полиция?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалИ ещё раз о спиртовых точках (гаражах), где спаивают ваших мужей, отцов, дедов.. Работают они с 7:00, прейскурант 10 руб. за 50млг разбавленного спирта+ какая-никакая закуска….. Думаете, полиция об этом не знает? Знает, и почему не прикрывает…