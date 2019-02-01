В жестком ДТП серьезно пострадали трое из Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

31 января в 12.40 в Бердске на перекрестке улиц Суворова и Островского водитель автомобиля «Хонда Аскот», следуя по улице Суворова, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлендер», двигавшимся по улице Островского. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», жесткое ДТП произошло в четверг близ католического собора.

По информации управления МВД по Новосибирской области, пострадали 26-летняя пассажирка и 33-летний водитель «Хонды» — у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, мужчина получил многочисленные ушибы различных частей тела. В аварии также пострадала 69-летняя пассажирка «Тойоты», получившая тупую травму грудной клетки.

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии. Предварительно в ДТП усматривается вина водителя «Хонды», нарушившего требования сигналов светофора.

По свидетельствам очевидцев, которые ехали по ул. Красная Сибирь за внедорожником, «Тойота» повернула на красный свет.

-Горел красный светофор, оставалось еще 12 секунд. Джип как шел на красные, так и, не останавливаясь, шел. А по ул. Суворова двигалась иномарка («Хонда» — прим. ред.) и врезалась в «Тойоту». Они вылетели на ограждения. Мы остановились, выбежали. Люди сильно разбились. Мы вызвали скорую. Гаишников все не было. Мы подождали и уехали. Но дали пострадавшим свои координаты. Вечером они нам позвонили и говорят, что обвинили в ДТП молодых из «Хонды» — что они нарушили. А они ехали на зеленый. Это джипу еще 12 секунд красного оставалось, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» свидетель дорожного происшествия Ирина Носенко.

Она готова предоставить запись видеорегистратора и дать свидетельские показания о том, что ПДД нарушила «Тойота». Ее удивляет тот факт, что водитель внедорожника уже нашел свидетелей, готовых дать показания в его пользу.