Снизил долг за «хищение воды» на 107 млн рублей КБУ Бердска

Пока участники уголовного процесса по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в бердском горсуде оспаривают обстоятельства уголовного наказания, нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук и представитель ЗАО МК «Сибиряк» в арбитражном суде выясняют сумму долга, накопленного за самовольное присоединение и пользование централизованной системой водоснабжения.

Напомним, что еще в сентябре 2018 года руководство КБУ заявило иск к ЗАО МК «Сибиряк» в размере 170 199 657 руб. 84 коп. Однако в октябре того же года цена иска упала на 107 127 286 рублей.

Причиной тому стало согласие МУП КБУ с доводами ответчика, изложенными в отзыве от 10 сентября 2018 года. Истец произвел перерасчет цены иска с учетом действующих в соответствующий период тарифов на коммунальные услуги, а также исключил из расчета требования об оплате пользования коммунальным ресурсом спорткомплекс, изменив период расчета для каждого из незаконно подключенного к ЦВС объекта в соответствии с требованиями «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные постановлением правительства № 776 от 2013 года.

-С учетом вышеизложенного прошу суд принять уточнения исковых требований в виде уменьшения размера долга до 63 072 371 рублей, — письменно обратился к судье Владимир Воспанчук.

Напомним, на скамье подсудимых по уголовному делу бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин и его пособники — руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич.

Кожина обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, снизив задолженность до 380 тыс. рублей. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом. Они находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.