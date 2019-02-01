Пенсии военных перевели на карту «Мир»

С 1 февраля при назначении пенсии или истечении срока действия прежней пенсионной карты военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и наркоконтроля выдаются только карты национальной платежной системы «Мир».

В России около 2,6 миллиона военных пенсионеров (по данным Росстата, общая численность пенсионеров — 46,1 миллиона человек, в системе Пенсионного фонда РФ выплаты получают 43,5 миллиона человек).

По решению правительства для них теперь действуют те же нормы законодательства, которыми регулируется перевод пенсионных и иных социальных выплат на карты «Мир». Для «гражданских» пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд РФ, выдача карт «Мир» при оформлении пенсии или истечении срока действия карты Visa или MasterCard стала обязательной еще с середины 2017 года.

Банки выпускали для военных пенсионеров только карты «Мир» задолго до 1 февраля, решение правительства фактически лишь ограничивает период, в течение которого должен быть завершен перевыпуск карт для тех из них, кто еще получает пенсии на карты международных платежных систем. Этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года. Возможность получать пенсию наличными либо на счет, к которому не привязана карта, сохраняется.

Выпуск и обслуживание карт «Мир» для военных пенсионеров бесплатны, стоимость дополнительных услуг (например, смс-уведомления о совершении операций по карте) устанавливает сам банк, который выпускает карту. В некоторых банках она ниже, чем для других карт, еще ряд банков предоставляет этот сервис бесплатно, говорит представитель Национальной системы платежных карт (оператор ПС «Мир»).

Для получения выплат военные пенсионеры могут оформить кобейджинговую карту («Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay или «Мир»-JCB), если банк, в котором они получают пенсию, уже выпускает такие карты. Ими можно расплачиваться не только в России, но и за рубежом. Карта также может быть бесконтактной, к выпуску таких карт «Мир» приступили многие банки, в том числе крупнейшие.

Помимо Сбербанка с прошлого года агентами по выплатам военных пенсий являются также ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов.

В качестве преимущества карт «Мир» выступает кешбэк по ним (до 20 процентов) у некоторых торгово-сервисных предприятий.

Источник: РГ