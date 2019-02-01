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Интернет могут отключить в России из-за давления Запада

В Госдуме заявили, что «нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве».

1.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Интернет могут отключить в России из за давления Запада

Интернет прочно вошел в жизнь

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации (ситуации)», — сказал Левин в четверг на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019».

В декабре 2018 года депутат от ЛДПР Андрей Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. В I чтении законопроект может быть рассмотрен в феврале.

Источник: РИА Новости


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