Чиновников научат вести соцсети и анонимные телеграм-каналы
Ветхую крышу старой 5-этажки перекрывают в центре Бердска
Пенсии военных перевели на карту «Мир»
Строительство нового ДК в Новом поселке рассматривает совет по инвестициям в Бердске
Интернет могут отключить в России из-за давления Запада
Поджигателя покрышки против «власти Путина» накажут за хулиганство в Бердске
Путь развития России неверным считают 45% граждан
Эксперимент: 800 гр мусора в день выбрасывает член семьи спикера горсовета Бердска
Средний чек за коммуналку вырос на 7% в 2018 году